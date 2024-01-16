Унизивший фанатов SHAMAN рухнул в глазах россиян

В свете последних событий SHAMAN рискует растерять народную любовь.

Год еще только начался, а певец SHAMAN уже успел угодить в грандиозный скандал. На днях он дал концерт в Ульяновске, однако вместо удовольствия от вокальных способностей автора и исполнителя его фанаты получили массу негатива. Ярослав Дронов фактически унизил своих поклонников.

Местные СМИ сообщают, что музыкант, который поднял на волне патриотических настроений, взвинтил цены на билеты. К примеру, в прошлом году россияне могли попасть на его концерт, выложив до пяти тысяч рублей, а сейчас билеты стоили уже до восьми тысяч.

Минимальная цена тоже возросла с 1800 до 2500 рублей. И ладно бы SHAMAN отрабатывал свои деньги, но ведь нет – он буквально рухнул в глазах поклонников, допустив сразу три грубые выходки. Во-первых, музыкант опоздал с выходом на сцену. Зрителям пришлось звать его в течение 20 минут.

Во-вторых, по завышенной цене Ярослав Дронов привез в Ульяновск почти ту же программу, что была в минувшем году. И, в-третьих, после выступления SHAMAN отказался выходить на поклон и забирать букеты.

Фанаты, которые приехали к нему со всей области и при этом потратились на цветы, были вынуждены уносить их обратно. Конечно, SHAMAN завоевал народную любовь на волне патриотических настроений, однако из-за такого поведения певец рискует ее растерять.