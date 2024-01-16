Бросивший сына в сугроб Косенко может уйти от наказания

Резонансный ролик уже удален из социальных сетей, но общество продолжает возмущаться. Люди шокированы бесчеловечным отношением к ребенку.

Скандальное видео, на котором блогер-миллионник бросает ребенка в сугроб, оказалось крайне резонансным. Подписчиков шокировала жестокость Сергея Косенко. Не оценили креатива ни звезды эстрады, ни коллеги мужчины. Пользователи сети не выбирали выражений, обвиняя отца в издевательствах. На ситуацию обратили внимание в СКР. По факту публикации записи возбуждено уголовное дело, проводится расследование, напоминает "Пятый канал".

Сергей Косенко зарабатывает на проведении марафонов. За кругленькую сумму он рассказывает пользователям, как стать богатым, успешным и популярным. Не исключено, что видео с ребенком должно было стать частью пиар-кампании по привлечению новых клиентов. Отец вряд ли ожидал, что полет сына обернется волной негатива. Осознав свой поступок, Косенко попытался оправдаться. Мужчина уверяет, что в снег был брошен не живой ребенок, а кукла похожая на младенца. Более того, блогер даже поспешил извиниться.

Сейчас пользователи социальных сетей опасаются того, что блогер может уйти от наказания. Такая ситуация может сложиться, если Сергею Косенко удастся доказать – в сугробе была кукла. Появились вопросы к мужчине и его жене со стороны сотрудников налоговой службы страны.

Напомним, что на территории России ранее уже был зафиксированы случаи издевательств над ребенком ради хайпа. Сыроед Максим Лютый обвинен в доведении сына-младенца до гибели. Мальчик скончался от истощения. Сейчас мужчина находится в тюрьме, где не стесняется питаться не по пропагандируемым ранее канонам.