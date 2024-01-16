Появился ребенок или нет: Анастасия Костенко поставила точку в спорах о четвертых родах

29-летняя модель уже сейчас является многодетной мамой. Вместе с Дмитрием Тарасовым они трижды стали родителями.

В социальных сетях начала распространяться информация о рождении у третьей жены Дмитрия Тарасова ребенка. Для пары малыш должен стать четвертым. В семье уже воспитывается две дочери и сын. Анастасия Костенко, как сообщает женский журнал "Клео.ру", опровергла данные о родах. Она по-прежнему беремена.

Вероятно, что слухи о рождении ребенка появились после публикации фотографии. Модель решила поздравить супруга с очередной годовщиной свадьбы снимком. На нем не видно живота, а срок сейчас уже значительный. Для того, чтобы успокоить подписчиков, женщина показала и себя, и объемный животик. Позже в социальных сетях модели также появилось видео совместного времяпрепровождения с подросшими дочками. Молодая мама сходила с девочками на балет. На записи видно, что родов все же еще не было.

Напомним, что о четвертой беременности футболист и модель объявили осенью прошлого года. Во время традиционного гендер-пати стало известно, что в семье появится еще один мальчик. Спортсмен ранее сообщал о желании завести еще и пятого ребенка с Анастасией Костенко. Мужчина, вероятно, намерен собрать настоящую команду.

Стоит отметить, что одной из причин развода с Тарасова Ольгой Бузовой стало отсутствие у супругов общих детей. В одном из интервью спортсмен рассказывал, что певица решила выбрать карьерный рост, а не материнство. Сама же экс-участница телепроекта "Дом-2" информацию опровергает. В первом браке с Оксаной Пономаренко футболист стал отцом дочери. Сейчас Ангелине уже 14 лет.