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Вторник 16 января

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"Он потерял волосы": стилист раскрыл страшную тайну Филиппа Киркорова

"Он потерял волосы": стилист раскрыл страшную тайну Филиппа Киркорова
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Бывшему королю отечественной эстрады по-прежнему не везет. Проблемы на его голову обрушиваются чуть ли не каждый день.

У 56-летнего певца продолжается черная полоса в жизни. ему аукнулось участие в скандальной вечеринке у Насти Ивлеевой, обнаружились долги, а со здоровьем начались проблемы. Волосы Филиппа Киркорова выпали, сообщает издание "Страсти".

Правду о состоянии шевелюры исполнителя хита "Зайка моя" рассказал стилист Александр Данилов. Оказалось, что не лучшим образом на волосах звезды сказались смелые эксперименты с цветом. Почти год назад Примадонн резко поменял имидж, перекрасившись в блондина. Уже тогда стилист попытался обратить внимание на проблему, но его не услышали. Данилов предупреждал, что Филипп Киркоров рискует потерять волосы.

"После моей фразы, что он скоро потеряет волосы, действительно, прошла неделя-две, и он потерял волосы. Его стилисты не понимают, что такое баллоны. Лак – это разрушитель волос. Все мы знаем, что некоторые люди могут спать с укладкой по три дня. Представляете, что происходит с волосами?", – пояснил Данилов.

Сейчас Филипп Киркоров продолжает ходить с короткой стрижкой. Стилист рассказал, что у звезды все еще есть шанс спасти и восстановить свою шевелюру. Певцу следует вернуться к естественному цвету и отказаться от постоянного окрашивания волос.

"Темная короткая стрижка ему бы придала, наверное, больше такого стиля, дерзости, красоты", – резюмировал Данилов.

Сам Филипп Киркоров сейчас вряд ли занят вопросами здоровья волос. Ему приходится сражаться за возможность остаться на отечественной эстраде. после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой, концерты певца начали отменять. Более того, кадры с участием звезды вырезали из большинства новогодних программ.

16 января 2024, 04:45
Филипп Киркоров. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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