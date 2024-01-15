Шаляпин назначил виновного в утечке скандального видео Волочковой и Джигурды

Прохор Шаляпин рассказал, что думает о видео с танцами Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. Он поддержал балерину и выразил свое отношение к ситуации.



Анастасия Волочкова не раз впечатляла подписчиков своими танцами и вечеринками. Она часто попадает в ленты новостей после шумных тусовок. Недавно в сеть попало очередное скандальное видео с балериной. На нем Волочкова откровенно танцует с Джигурдой.

В разговоре с корреспондентом Пятого канала Прохор Шаляпин вступился за балерину. Певца возмутило, что видео снимал кто-то третий, Анастасия не сама решила запечатлеть этот момент веселья. К тому же он добавил, что танцевала она дома, а не пришла в неприличном виде на какое-то мероприятие. По мнению Шаляпина, Волочкова может делать у себя дома все, что ей хочется.

"Давайте все-таки отличать публичные моменты от личных", — добавил певец.

Он также сказал, что каждый человек может расслабиться и выпить у себя дома, и напомнил о законе о защите личной жизни. Ответственным за эту ситуацию, а также виновным Прохор Шаляпин назначил человека, который слил видео в сеть, но точно не балерину. Она не хотела выносить на публику это видео и не делала ничего специально. Сама Анастасия Волочкова уверена, что видео опубликовал Никита Джигурда и уже опубликовала обращение к нему в своих соцсетях.