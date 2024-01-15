Жена вдвое моложе: 62-летний режиссер Гинзбург выдал интимные подробности

Сергей Гинзбург и Ольга Виниченко махнули рукой на стереотипы, а их любовь с каждым годом становится только сильнее. Супруги рассказали, как начинался их роман.



Режиссер Сергей Гинзбург и актриса Ольга Виниченко только три года назад узаконили свои отношения, но история их любви началась гораздо раньше. Вот уже восемь лет влюбленные неразлучны. В интервью WomanHit супруги поделились деталями личной жизни.

Знакомство началось с того, что Ольга подошла к Сергею на мероприятии. Она сразу обратила внимание на привлекательного мужчину и узнать его получше. После вечеринки актриса написала режиссеру в соцсетях, однако ответа пришлось ждать целый месяц.

Сергей Гинзбург и Ольга Виниченко. Фото: Соцсети/@vinichenkoolga

Сергей отметил, что совсем не беспокоится о стереотипах. 62-летний мужчина не ощущает разницу в возрасте с супругой, хотя она значительная. Жена вдвое моложе, ей 31 год.

"Тут важна "химия" между мужчиной и женщиной, а все остальное — какие-то социальные опасения, мысли, что так не принято, — мы решили не брать во внимание, а поставить эксперимент и проверить все на собственном опыте", – выдал интимные подробности режиссер Гинзбург.

Актриса призналась, что избранник поначалу был эмоционально закрыт в отношениях с ней. Но она терпеливо ждала, и лед растаял. Все не напрасно.

Сергей Гинзбург и Ольга Виниченко долго не оформляли свои отношения. До свадьбы никак не доходило, но режиссер все-таки решил, что хочет сделать такой подарок любимой, и позвал ее в ЗАГС. Брак заключили в 2020 году.

Сейчас у пары много творческих и личных планов. Кажется, супруги Сергей Гинзбург и Ольга Виниченко действительно счастливы и живут в гармонии.