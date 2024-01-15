Бородина презентовала рецепт необычного супа

Знаменитая брюнетка часто радует своих подписчиков откровенными фотографиями, на которых она демонстрирует идеальную фигуру. Чтобы достичь желаемого результата, Ксения Бородина придерживается правильного питания.

Иногда телезвезда делится секретами своего рациона. Не так давно Ксения Бородина презентовала в телеграм-канале рецепт необычного блюда, а "Дни.ру" углубились в подробности. Записывайте, как готовить суп из авокадо и огурца.

Для приготовления супа нужны ингредиенты:

Спелое авокадо — 1 шт.;

— 1 шт.; Свежий огурец — 1 шт.;

— 1 шт.; Лук (предпочтительно красный)— 1/4 от шт.;

(предпочтительно красный)— 1/4 от шт.; Приправа: немного соли , предпочтительно использовать морскую или гималайскую, и чуть-чуть копченой паприки или острого кайенского перца — обе специи по четверти чайной ложки;



, предпочтительно использовать морскую или гималайскую, и чуть-чуть или — обе специи по четверти чайной ложки; Вода (1 стакан) или овощной бульон ;

(1 стакан) или ; Для заправки: оливковое масло и лимонный сок, по столовой ложке каждого, а также яблочный уксус, предпочтительно натуральный нефильтрованный, также в объеме одной столовой ложки.





Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Ксения Бородина позаимствовала рецепт у нутрициолога. Суп из авокадо и огурца идеально подходит для обеда или легкого ужина.



Способ приготовления:



Для начала нам понадобится свежий огурец, который следует хорошо промыть и нарезать на мелкие кубики. Также нам понадобится 1/4 красного лука, который нужно мелко нашинковать. Лук придаст супу немного остроты и аромата. Авокадо – это еще один ключевой ингредиент, оно добавит супу нежность. Авокадо следует хорошо очистить и нарезать кубиками.

Далее процесс приготовления, знакомый каждому. Рецепт прост: все ингредиенты нужно сложить в блендер и взбить до однородной массы. Для обогащения вкуса рекомендуется добавить в готовую смесь измельчённые овощи: огурец, болгарский перец и помидоры, нарезанные кубиками.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Если вы предпочитаете теплый суп, то можете приготовить овощной бульон. Готовьте его на среднем огне около 10-15 минут, затем дайте бульону немного остыть и только потом приступайте к работе с блендером.

При желании можно украсить суп зеленью или добавить гренки для дополнительной текстуры.

Вот и все – наше блюдо готово! Пробовала этот рецепт Ксения Бородина или нет, доподлинно неизвестно. Однако пост о приготовлении необычного супа в ее телеграм-канале говорит о многом.