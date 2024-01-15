Бородина презентовала рецепт необычного супа

Иногда телезвезда делится секретами своего рациона. Не так давно Ксения Бородина презентовала в телеграм-канале рецепт необычного блюда, а "Дни.ру" углубились в подробности. Записывайте, как готовить суп из авокадо и огурца.
Для приготовления супа нужны ингредиенты:
- Спелое авокадо — 1 шт.;
- Свежий огурец — 1 шт.;
- Лук (предпочтительно красный)— 1/4 от шт.;
- Приправа: немного соли, предпочтительно использовать морскую или гималайскую, и чуть-чуть копченой паприки или острого кайенского перца —
обе специи по четверти чайной ложки;
- Вода (1 стакан) или овощной бульон;
- Для заправки: оливковое масло и лимонный сок, по столовой ложке каждого, а также яблочный уксус, предпочтительно натуральный нефильтрованный, также в объеме одной столовой ложки.
Ксения Бородина позаимствовала рецепт у нутрициолога. Суп из авокадо и огурца идеально подходит для обеда или легкого ужина.
Способ приготовления:
Для начала нам понадобится свежий огурец, который следует хорошо промыть и нарезать на мелкие кубики. Также нам понадобится 1/4 красного лука, который нужно мелко нашинковать. Лук придаст супу немного остроты и аромата. Авокадо – это еще один ключевой ингредиент, оно добавит супу нежность. Авокадо следует хорошо очистить и нарезать кубиками.
Далее процесс приготовления, знакомый каждому. Рецепт прост: все ингредиенты нужно сложить в блендер и взбить до однородной массы. Для обогащения вкуса рекомендуется добавить в готовую смесь измельчённые овощи: огурец, болгарский перец и помидоры, нарезанные кубиками.
Если вы предпочитаете теплый суп, то можете приготовить овощной бульон. Готовьте его на среднем огне около 10-15 минут, затем дайте бульону немного остыть и только потом приступайте к работе с блендером.
При желании можно украсить суп зеленью или добавить гренки для дополнительной текстуры.
Вот и все – наше блюдо готово! Пробовала этот рецепт Ксения Бородина или нет, доподлинно неизвестно. Однако пост о приготовлении необычного супа в ее телеграм-канале говорит о многом.