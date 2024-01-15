Как небольшая квартира: озвучена баснословная стоимость гроба Юрия Соломина

В Малом театре завершилась церемония прощания с Юрием Соломиным. Он был здесь руководителем с 1988 года. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Юрий Соломин пришел в Малый театр в 1957 году – сразу после Щепкинского училища. Начав с ролей эпизодических, молодой актер вскоре стал играть ведущие роли в пьесах советского репертуара. Среди сыгранного Соломиным на легендарной сцене — Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова. С 1980 года работал в театре и как режиссер.

А сегодня на сцене, где столько всего было сыграно и поставлено, прощаются с Юрием Мефодьевичем. Отдать последние почести ему пришли Всеволод Шиловский, Василий Бочкарев, Владимир Мединский, Геннадий Зюганов. Гроб утопает в цветах и венках – от коллег, друзей, творческих коллективов столицы.

Гроб, кстати, заслуживает отдельного внимания. Это настоящее произведение столярного искусства. При его создании акцент был сделан на солидный внешний вид, точную подгонку деталей, высокое качество материалов. В начале технологического процесса древесина в обязательном порядке прошла обработку антипиритными и противогрибковыми средствами. Для изготовления гроба были использованы ценные породы деревьев. Внутри же – жаккард, бархат, креп. Крепежи для крышки гроба, рейлинги и ручки имеют напыление из драгоценных металлов.

Стоит такое изделие около 700 тысяч рублей – как небольшая квартира в провинции. Но великий актер и режиссер заслужил таких почестей. Похоронят его рядом с женой на 21-м участке Троекуровского кладбища столицы.