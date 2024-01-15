Кушанашвили объяснил, чем похожи Киркоров и Кологривый

Вышел новый выпуск ютуб-шоу "КАКОВО?!". Его ведущий раскритиковал Никиту Кологривого и прокомментировал ситуацию с "отменой" Филиппа Киркорова.

Участие поп-короля в скандальной вечеринке, которую устроила в декабре Анастасия Ивлеева, спровоцировало массовые возмущения. Некогда безупречный имидж артиста оказался разрушен. Филипп Киркоров просил прощения у народа, но все же не добился своего.

Отар Кушанашвили высказал свое отношение к произошедшему в новом выпуске ютуб-шоу "КАКОВО?!". Журналист понял, почему у поп-короля не получилось загладить вину даже тогда, когда он решил пожертвовать деньги на благотворительность. По словам ведущего, многие считают, что Филипп Киркоров не раскаялся, а лишь попытался смыть пятна на репутации.

Знаменитый грузин подчеркнул, что такой поворот событий, когда фанаты быстро меняют свое мнение, достоин осуждения и крайне отвратителен, как и сам образ поп-короля на вечеринке. Филипп Киркоров не снискал поддержки в лице известного журналиста.

Помимо этого, Отар Кушанашвили решил обсудить молодого актера, коим стал Никита Кологривый. Этот артист отличился пренебрежительными высказываниями в отношении коллег по цеху. Критически он оценил и современников, и даже таких легенд, как Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.