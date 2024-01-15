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Кушанашвили объяснил, чем похожи Киркоров и Кологривый

Кушанашвили объяснил, чем похожи Киркоров и Кологривый
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Вышел новый выпуск ютуб-шоу "КАКОВО?!". Его ведущий раскритиковал Никиту Кологривого и прокомментировал ситуацию с "отменой" Филиппа Киркорова.

Участие поп-короля в скандальной вечеринке, которую устроила в декабре Анастасия Ивлеева, спровоцировало массовые возмущения. Некогда безупречный имидж артиста оказался разрушен. Филипп Киркоров просил прощения у народа, но все же не добился своего.

Отар Кушанашвили высказал свое отношение к произошедшему в новом выпуске ютуб-шоу "КАКОВО?!". Журналист понял, почему у поп-короля не получилось загладить вину даже тогда, когда он решил пожертвовать деньги на благотворительность. По словам ведущего, многие считают, что Филипп Киркоров не раскаялся, а лишь попытался смыть пятна на репутации.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Знаменитый грузин подчеркнул, что такой поворот событий, когда фанаты быстро меняют свое мнение, достоин осуждения и крайне отвратителен, как и сам образ поп-короля на вечеринке. Филипп Киркоров не снискал поддержки в лице известного журналиста.

Помимо этого, Отар Кушанашвили решил обсудить молодого актера, коим стал Никита Кологривый. Этот артист отличился пренебрежительными высказываниями в отношении коллег по цеху. Критически он оценил и современников, и даже таких легенд, как Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Кушанашвили с иронией сказал, что Кологривый самоуверенный и убежденный в собственном беспримерном таланте, но его актерская игра хуже "голодного кота". Ведущий объяснил, чем похожи Филипп Киркоров и Никита Кологривый: поведение каждого из них "омерзительно" и недопустимо в социуме.

15 января 2024, 14:28
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube / @KAKOVO• Требует проверки

Фоторепортаж

Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/wwww.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

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