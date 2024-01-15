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Понедельник 15 января

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Сам уже не мог есть и пить: еще один известный актер не справился с тяжелой болезнью

Сам уже не мог есть и пить: еще один известный актер не справился с тяжелой болезнью
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Сериал "Улицы разбитых фонарей" потерял еще одного артиста, сделавшего ленту невероятно популярной.

Он мог бы еще долго радовать зрителей ролями, но проиграл в схватке со смертельным недугом. На 75-году из жизни ушел Сергей Гавлич, сообщает телеканал "360".

О причинах смерти артиста не сообщается. "Царьград" указывает, что несколько лет назад болеющего Сергея Ивановича к себе забрала родная сестра. Она ухаживала за братом до последних минут. Известно, что последняя неделя стала для немолодого мужчины самой сложной. Он не ел и не пил, мучился от сильнейших болей. Скончался актер еще 31 декабря 2023 года, но о факте гибели стало известно только сейчас.

Сергей Гавлич навсегда останется в памяти зрителей. Даже самые скромные роли он играл так, что не оставался в тени более авторитетных коллег. Фильмография актера насчитывает десятки лент. Среди них: "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Литейный" и другие.

15 января 2024, 07:48
Свечи. Фото: © Maksim Konstantinov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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