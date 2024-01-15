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"Это ее личное дело": куда пропала Марина Хлебникова

"Это ее личное дело": куда пропала Марина Хлебникова
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58-летняя певица в последнее время очень редко появляется в публичном пространстве. Стало известно, когда Марина Хлебникова вернется на сцену.

За последние несколько лет на звезду 90-х обрушились неудачи. Это и несчастье с любимым мужчиной, страшный пожар в квартире, и обострение хронического недуга. При этом Марина Хлебникова продолжает выступать, но намного реже, чем раньше, сообщает "Пятый канал". Где сейчас певица и когда она будет готова вернуться на эстраду, ответил хороший знакомый исполнительницы хита "Солнышко мое, вставай" Владимир Левкин.

Длительное время Марина Хлебникова приходила в себя после пожара в квартире, делала ремонт. Сейчас артистка занимается вопросами здоровья. Немолодая женщина не оставляет желания вновь вернуться на сцену. Она может сделать это в любое время, считает Левкин.

"Если она и взяла паузу, это ее личное дело. Марина из тех артистов, кого и через два года вспомнят", — заявил экс-солист группы "На-На".

Напомним, что страшный пожар в квартире певицы произошел в 2021 году. Женщину чудом спасли их полыхающего жилища. ей пришлось перенести несколько пластических операций, чтобы вернуть привлекательную внешность. Позже Марина Хлебникова обратилась ко всем, кто переживал за ее здоровье и помогал не только советами, но и деньгами.

Вряд ли Хлебникова когда-нибудь сможет заниматься чем-то, кроме творчества. Она со школьной скамьи увлекалась музыкой, позже получила высшее образование по этому профилю. с 1989 года женщина на большой сцене. Ее дискография насчитывает десятки популярных песен. Много снималась в эпизодических ролях, имеет государственные награды. Имеет огромную армию любящих поклонников.

15 января 2024, 05:14
Марина Хлебникова. Фото: © Natalia Shakhanova\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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