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Понедельник 15 января

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Ксения Бородина воссоединилась с одним из бывших

Ксения Бородина воссоединилась с одним из бывших
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Курбана Омарова телеведущая встретила во время отдыха в Таиланде. Вместе влюбленные были почти шесть лет.

Экс-супруги расстались больше двух лет назад. Они успели обвинить друг друга в том, что совместная жизнь не сложилась. Накануне, как сообщает "Пятый канал", бывшие влюбленные ненадолго воссоединились ради общей дочери Теоны. Ксения Бородина разрешила Курбану Омарову забрать девочку для совместного времяпрепровождения.

Ранее экс-ведущая шоу "Дом-2" обвиняла отца своей второй дочери в равнодушии. Якобы Курбан Омаров не уделял должного внимания девочке. При этом Ксения Бородина запрещала бывшему мужу знакомить Теону с его нынешней девушкой Валерией. Подписчики социальных сетей разглядели в таком поступке ревность со стороны светской дивы.

Бизнесмен вместе со своей невестой сейчас отдыхают в Таиланде. Остается только догадываться, как Курбану Омарову удалось убедить бывшую супругу отдать ему на время ребенка. мужчина опубликовал небольшое веселое видео с участием Теоны на своей странице в социальных сетях.

Ранее в одном из интервью бывший муж Ксении Бородиной намекал на скорую свадьбу со своей молодой возлюбленной. Валерия покорила его своей внутренней силой, характером и добротой. Ранее у девушки не было серьезных отношений. Бородина же вышла замуж за бизнесмена уже после первого развода и нескольких бурных романов. От первого брака у женщины осталась старшая дочь Маруся.

Ксения Бородина получила всероссийскую популярность после начала работы ведущей в проекте "Дом-2". Некоторое время назад женщина объявила, что после почти 20 лет она покидает стройку, сосредоточившись на других делах.

15 января 2024, 02:47
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: © Anatoly Lomokhov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Они задают тренды: какие цвета в одежде любят звезды шоу-бизнеса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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