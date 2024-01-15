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Понедельник 15 января

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Известного продюсера обвинили в разводе Леры Кудрявцевой

Известного продюсера обвинили в разводе Леры Кудрявцевой
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Телеведущая, по ее словам, не захотела мириться с вредной привычкой супруга. Рассказываем, на кого поклонники Кудрявцевой свалили вину за ее расставание с хоккеистом.

52-летняя женщина осталась без супруга. Лера Кудрявцева объявила о разрыве с супругом Игорем Макаровым. Бессменная ведущая шоу "Секрет на миллион" назвала причину принятого решения – любовь к алкоголю. Для друзей и поклонников сообщение о надвигающемся разводе стало неожиданностью. Светская дива до последнего хранила молчание и пыталась создать образ счастливой семьи.

После громкого заявления Леры Кудрявцевой в сети начали строить версии происходящего. Ведущая старалась не комментировать обвинения как в свой, так и в адрес мужа-хоккеиста. Женский журнал "Клео.ру" сообщает даже о возможной причастности к разводу немолодой блондинки ее недруга Андрея Разина. Продюсер уже не первый год конфликтует с Кудрявцевой.

Напомним, мужчина проклял всех, кто принял участие в концерте в память Юрия Шатунова. Андрей Разин пообещал, что судьба накажет каждого, кто появится на сцене. Блондинка же выступала в качестве ведущей. При этом фактически никаких конкретных оснований для обвинения известного продюсера в разрыве Кудрявцевой нет.

Несколько лет назад Лера судилась с Разиным. Женщина подала иск о защити чести и достоинства. Процесс ведущая выиграла, получив компенсацию в 300 тысяч рублей. С того времени между шоумены не общаются лично.

Для Кудрявцевой брак с хоккеистом Игорем Макаровым стал третьим. Они стали мамой и папой дочери, родившейся в 2018 году. Ранее женщина была замужем за барабанщиком Сергеем Ленюком. В отношениях пара стала родителями. Сейчас первому ребенку телеведущей 34 года. Второй поход в ЗАГС состоялся с Матвеем Морозовым.

15 января 2024, 01:43
Лера Кудрявцева. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Комсомольская правда• Требует проверки

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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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