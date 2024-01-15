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Понедельник 15 января

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"Поставила молитву 12 раз": Кудрявцева пустилась в откровения после драмы в семье

"Поставила молитву 12 раз": Кудрявцева пустилась в откровения после драмы в семье
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Уход популярной ведущей от супруга стал самой обсуждаемой темой прошлой недели. В своем микроблоге Лера Кудрявцева обнажила душу перед поклонниками.

Новый год проверяет популярную телеведущую на прочность. Одно за другим падает на хрупкие плечи звезды. Народ поражен, что знаменитость решила уйти от мужа Игоря Макарова. Между тем Лера Кудрявцева не торопится разглашать точных причин разрыва и хранит молчание.

Как известно, новогодние праздники звезда предпочла отметить в Дубае. Вместе с ней полетела ее дочь Мария. Уже тогда у многих закрались мысли, что в семье Леры Кудрявцевой происходит что-то неладное. Ведь Игорь Макаров, который моложе звезды на 16 лет, с ними не поехал. Вернувшись в Москву, блондинка опубликовала волнительный пост о расставании, состоящий всего из семи слов.

После этого у ведущей будто бы открылось новое дыхание. Она стала чаще общаться с подписчиками и размещать специфические посты в своем микроблоге. Так, Лера Кудрявцева пустилась в откровения после драмы в семье. На днях она поделилась историей с подписчиками, которая произошла с ней в процессе подготовки к работе.

"Однажды на "гриме" я поставила молитву "Отче Наш" 12 раз (не помню, что тогда произошло, но так было мне надо)", — отметила блондинка в телеграм-канале.

После прослушивания Лера Кудрявцева посмотрела на свое отражение. Но ожидания и реальность не совпали.

"Поднимаю глаза и вижу в зеркале попа", – поделилась яркими воспоминаниями знаменитость.

Ранее "Дни.ру" рассказали, как Лера Кудрявцева переживает разрыв с мужем.

15 января 2024, 09:12
Лера Кудрявцева. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеграм-канал Леры Кудрявцевой✓ Надежный источник

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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