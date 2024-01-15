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Меган Маркл с ирокезом, дредами и не только: нейросеть сделала фото жены принца Гарри

Меган Маркл с ирокезом, дредами и не только: нейросеть сделала фото жены принца Гарри
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Голливудская красотка Меган Маркл редко экспериментирует с окрашиванием волос и стрижками. При помощи искусственного интеллекта "Дни.ру" подобрали для звезды креативные идеи причесок.

Темные прямые локоны герцогиня Сассекская обычно распускает вдоль плеч. Изредка она появляется на снимках с хвостом или классическим пучком. И хотя в Букингемском дворце Меган Маркл особо не жалуют, эпатажные стрижки и неординарные прически ей недоступны. Королевская семья обязывает жену принца Гарри соответствовать престижному статусу.

"Дни.ру" уверены, что бунтарский дух Меган Маркл при иных условиях мог бы отразиться на ее волосах. Мы использовали нейросеть Midjourney для генерации фото герцогини Сассекской с нетривиальными укладками.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Огненно-красные пряди и стрижка "ежик" кардинально меняют имидж Меган Маркл. Черты лица жена принца Гарри кажутся более выразительными, несмотря на яркий цвет волос.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Зато с зелеными дредами герцогиня Сассекская выглядит так, будто снимается в новом боевике. Судя по фото, искусственный интеллект учитывает ее актерскую карьеру.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Королевская семья критично отреагировала на некоторые поступки Меган Маркл, а ведь она даже ни разу не появлялась на приеме с ирокезом! Синий цвет волос выглядит чересчур смелым решением для такой персоны.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Женственность и нежная натура герцогини отлично подчеркивают пряди бледно-розового оттенка. Легкие небрежные волны, объемная укладка — такой свою жену принц Гарри наверняка не видел.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Фиолетовые волосы, собранные в высокую объемную прическу неплохо раскрывают мощный потенциал Меган Маркл. В таком образе грациозная и сексуальная герцогиня ничуть не уступает в изяществе знатным членам королевской семьи. Несмотря на достаточно дерзкий оттенок прядей и концептуальный стиль укладки, Меган Маркл выглядит яркой и утонченной леди.

15 января 2024, 06:18
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

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