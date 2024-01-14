"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном

"Клео.ру" узнали, как живет наследник популярной певицы. Алиса Мон выдала правду про сына.

Песни, которые принесли популярность и успех певицы появились с разницей в десять лет. Хиты "Подорожник-трава" и "Алмаз" сделали артистку известной по всему миру. Одной из самых обсуждаемых тем в мире российского шоу-бизнеса является личная жизнь Алисы Мон.

Как известно, за плечами звезды два неудачных брака. С последним супругом Алиса Мон развелась уже через несколько лет после рождения сына. По словам певицы, ей пришлось даже покидать Москву, чтобы скрыться от бывшего мужа, который ее преследовал.

От экс-возлюбленного у артистки остался наследник Сергей. На днях Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном. По словам звезды, они прекрасно ладят. Раньше он занимался IT-технологиями. Сейчас он работает управляющим одного из ресторанов. Также знаменитость отметила, что Сергей Муравьев хорошо владеет английским языком и часто устраивает ей джазовые концерты на кухне. Более того, мужчина даже помогает финансово любимой маме.

В личной жизни Сергея Муравьева не все так гладко. По словам Алисы Мон, наследник еще не надумал жениться. Хотя возраст уже солидный — ему 34 года. Сама певица не наседает на сына по этому поводу. Она считает, что это его личное дело.

"Нет, ребята, внука я не жду. Может, внучку… Но уж как Бог даст... Я не подталкиваю его к этому шагу, потому что и меня никто не подталкивал", – поделилась Алиса Мон с "Клео.ру".

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