Настоящая хулиганка: Галкин* не помеха поцелуям Пугачевой с коллегой

Постоянный поклонник Примадонны сделал откровенное заявление. Александр Буйнов рассказал о своих фантазиях, связанных с Аллой Пугачевой.

Почти два года назад многие артисты российской эстрады приняли решение покинуть родные земли по известной для всех причине. Примадонна вместе со своим супругом и детьми не стала исключением. Теперь Алла Пугачева с семьей живет в Израиле.

После переезда в другую страну знаменитость перестала выходить на связь со многими коллегами по цеху. Судя по фотографиям из социальных сетях, жизнь звезды протекает счастливо и спокойно, а друзья Аллы Пугачевой с нетерпением ждут ее возвращения в Россию.



Например, Александр Буйнов грезит о встрече исполнительницей шлягера "Айсберг". Ему абсолютно не мешает факт, что Примадонна перестала с ним общаться. Артист убежден, что он и Алла Пугачева все равно остаются друзьями, которые возобновят общение сразу, как только звезда вернется на Родину.

Знаменитый брюнет уже даже придумал план, как бы встретил свою любимицу. Обязательно с букетом алых роз, а общение продолжилось бы в ресторане в центре Москвы, где певец заранее может забронировать столик в приватной зоне.

Более того, Александр Буйнов признался, что влюблен в Примадонну. Артист убежден, что все могло сложиться иначе, если бы Алла Пугачева в 1976 году не ушла из ВИА и не начала сольную карьеру.

"Ух, а как мы хулиганили! Алла Борисовна и сегодня такая же – настоящая хулиганка! Годы властны только надо мной, над нею – нет!" – поделился певец.

Александр Буйнов готов к поцелуям с Аллой Пугачевой, и даже Максим Галкин* для них не помеха. В интервью коллега артистки заявил, что на протяжении пятидесяти лет мечтает ее поцеловать. Вокалиста не останавливает то, что знаменитость замужем за другим.

"Может быть, когда-нибудь мне повезет – и если не я ее, то Пугачева одарит меня настоящим поцелуем! Она – самая яркая звезда во Вселенной!" – выдал Александр Буйнов.

Ранее "Дни.ру" писали, что незадолго до смерти Александр Градский выдал всю подноготную брака Аллы Пугачевой.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

