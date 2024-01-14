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Воскресенье 14 января

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Всей стране показали: 78-летний Петросян нашел другую в отсутствие молодой жены

Всей стране показали: 78-летний Петросян нашел другую в отсутствие молодой жены
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Популярный комик посетил передачу "Привет, Андрей!". Камеры сняли, как Евгений Петросян и симпатичная женщина прижимаются друг к другу.

Одной из самых обсуждаемых тем в мире российского шоу-бизнеса является личная жизнь знаменитого юмориста. И неспроста: в конце 2019 году артист женился на девушке, которая моложе него на 44 года. Публика предполагает, сейчас Евгений Петросян и Татьяна Брухунова счастливы — воспитывают вместе сына, появившегося на свет спустя несколько месяцев после свадьбы.

На днях известный комедиант посетил вечернее шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!",где гости вспоминали любимые "голубые огоньки". Вечер открыли гости из Екатеринбурга, которые исполнили песню "Это было недавно, это было давно". Правда, помимо исполнения музыкальной композиции, у гостьи с Урала были еще кое-какие планы. По всей видимости, 85-летняя Валентина положила глаз на Евгения Петросяна.

Когда один из участников передачи "Привет, Андрей!" исполнял песню "Пожелания", гостья из Екатеринбурга решила не терять времени зря и пригласила комика потанцевать. В итоге телевизионщики показали всей стране, как 78-летний Евгений Петросян нашел другую партнершу для досуга в отсутствие молодой жены.

Евгений Петросян. Фото: Smotrim.ru/ "Привет, Андрей!"

Артист вместе с 85-летней Валентиной прижимались в танце у всех на виду. Пока все участники передачи двигались вокруг исполнителя песни, Евгения Петросян отошел в сторонку с уроженкой Екатеринбурга и мило беседовал. Женщина что-то шептала ему на ушко, а комик внимательно слушал ее и смеялся.

Евгений Петросян. Фото: Smotrim.ru/ "Привет, Андрей!"

Ранее "Дни.ру" писали, что Евгений Петросян сделал громкое заявление после неожиданной потери.

14 января 2024, 14:01
Евгений Петросян. Фото: Smotrim.ru/ "Привет, Андрей!"
smotrim.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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