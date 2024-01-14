Муж Гузеевой на "Давай поженимся!" прилюдно обласкал молодую сучку

Супруг телеведущей пришел к ней на передачу. Мужа Ларисы Гузеевой показали во всей красе на федеральном канале.

Бессменная телесваха из "Давай поженимся!" помогает найти свою вторую половинку людям на протяжении 15 лет. На программе Лариса Гузеева привечает гостей со всех уголков планеты. На днях студию Первого канала посетил интересный гость – сыровар Олег в качестве жениха.

Ведущая и герой нового выпуска знали друг друга и раньше. Однажды Лариса Гузеева посещала ферму Олега в рамках передачи "Живая жизнь". Теледива призналась, что после знакомства с мужчиной ее жизнь сильно изменилась: у звезды проснулась любовь к зверям. В итоге Лариса Гузеева решила завести себе собаку Жужу, которая стала полноправным членом ее семьи.

На этот раз любимая сучка знаменитой брюнетки тоже стала участницей передачи "Давай поженимся!". Лариса Гузеева специально взяла Жужу с собой на съемки. Ведущая решила познакомить Олега со своей любимицей. Правда, на этом сюрпризы не закончились. Как оказалось, супруг телеведущей Игорь Бухаров дружен с Олегом, который пришел найти свою вторую половинку.

Мужчина попросил супруга Ларисы Гузеевой стать его сватом в эфире Первого канала. Для телеведущей визит мужа стал полной неожиданностью. Однако больше всего была рада видеть Игоря Бухарова малышка Жужа. После того, как собака увидела хозяина, она начала лаять и проситься к нему на руки.

Несколько минут Игорь Бухаров и Жужа радовались встречи с друг другом во время записи шоу. Собака облизывала и прикусывала нос мужчине, а он, в свою очередь, подставлял лицо и наглаживал питомца. Так, муж Ларисы Гузеевой на "Давай поженимся!" прилюдно обласкал молодую сучку.

Ранее "Дни.ру" писали, что Лариса Гузеева рассказала о романтических чувствах к известному артисту.