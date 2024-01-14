Смех и слезы: муза Джигарханяна Цымбалюк-Романовская оправдалась за нелюбовь

Популярная артистка сделала откровенное заявление. Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась, почему не любит ходить в театр.

Еще в детстве будущая звезда всерьез увлеклась музыкой. Она получила музыкальное образование по классу фортепиано. Однако связавшая свою жизнь с искусством Виталина Цымбалюк-Романовская, как оказалось, не любит прикасаться к современному творчеству.

В своем микроблоге звезда часто делится впечатлениями о культурных событиях. На днях муза Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская оправдалась за нелюбовь к современному искусству. Как оказалось, знаменитость не любит посещать театры. Постановки нашего времени она даже не может досмотреть до конца. Дело в том, что пианистке становится неинтересно.

Кроме того, Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила, какие были спектакли в конце 90-х. По словам знаменитости, после каждого выхода актера на сцену, зрительный зал наполнялся аплодисментами настолько, что спектакль чуть ли не останавливался.

"Смех и слезы было невозможно было скрывать, контролировать или подавлять. Это искусство было очень "живым" и "умным" – впечатления я запомнила на всю жизнь", – поделилась Виталина Цымбалюк-Романовская.

Также пианистка добавила, что она больше предпочитает посещать концерты. Звезда убеждена, что их преимущество в том, что нельзя изменить авторский текст и интерпретировать его как-то иначе. Кроме того, в отличие от театра, по мнению Виталины Цымбалюк-Романовской, профессиональных исполнителей невозможно заменить медийными лицами.