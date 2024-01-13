Надежда Кадышева не оплатила налоги: теперь у нее миллионные долги

Театр "Золотое кольцо" не выплатил крупную сумму по налогам за прошлый год. Теперь исполнительница песни "Течет ручей" должна государству больше 1,5 миллионов, так как она является учредителем.

Надежда Кадышева – это настоящая любимица российской публики. Ее песни становятся народными и звучат на семейных праздниках и свадьбах. Их знают и взрослые, и молодые люди. А на концертах царит атмосфера настоящего русского раздолья и искренней радости.

В 2005 году исполнительница открыла собственный театр “Золотое кольцо”. В репертуаре – выступления различных народных коллективов, эстрадные концерты, джазовые вечера, театральные постановки для взрослых и детей и концерты классической музыки. Ежегодно этот театр принимает множество зрителей в своих стенах.

В открытых источниках появилась информация о том, что театр, который учрежден Кадышевой, не оплатил налог на доходы физических лиц за прошедший год в размере 366 тысяч рублей. К тому же долг перед налоговой пополнился еще и налогом на прибыль и транспортным налогом.

Страховые взносы составляют основную часть долга популярной исполнительницы. Это более 1 миллиона рублей. Общий долг театра сейчас – 1,6 миллионов рублей. Именно столько Надежда Кадышева должна будет выплатить налоговой. Стоит отметить, в 2022 году чистая прибыль театра Кадышевой составляла 2,6 миллиона рублей.