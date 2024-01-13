Похудевшая на два размера Шведова раскрыла секрет стройности

Исполнительница хита "Белый вальс" вышла в свет. Ирина Шведова рассказала секрет своего экстремального похудения.

На днях в столичном "Крокус Сити Холле" прошла "Дискотека Суперстар", в которой приняли участие многие звезды российского шоу-бизнеса. Были замечены Ольга Зарубина, Алексей Глызин, Виктор Салтыков, Лика Стар, а также Ирина Шведова. К слову о ней, похудевшая на два размера певица поделилась секретом стройности.

Как оказалось, помощниками в этом деле стали БАДы для похудения от бренда "Herbalife". Однако вокруг их продукции ходят споры уже не первый год. Кто-то считает, что данная фирма является мошенниками, которые продают пустышки вместо лекарств, а кто-то, как Ирина Шведова, говорят восторженные отзывы.

"Я не знаю, вредны ли были те таблетки для здоровья, но в итоге моя одежда стала меньше на два размера, я сильно похудела", – цитирует исполнительницу хита "Белый вальс" "Клео.ру".

После того, как артистке удалось сбросить лишние килограммы, она старается следить за своей фигурой. Однако на спорт у звезды времени нет. Признается, что всегда делает зарядку по утрам и не перебарщивает с количеством пищи в течение дня.

Также Ирина Шведова отметила, что сохранять стройность ей помогают концерты, который она дает по сей день. По словам звезды, после каждого выступления она теряет несколько килограмм.