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Суббота 13 января

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"Хочет покоиться рядом с ней": Сафронов рассказал о последней воле Соломина

"Хочет покоиться рядом с ней": Сафронов рассказал о последней воле Соломина
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11 января из жизни ушел знаменитый российский актер. Названа последняя воля Юрия Соломина.

Руководитель Малого театра ушел из жизни 11 января. Смерть настигла актера во сне. Рядом с ним в этот момент находилась наследница Дарья. Предположительной причиной смерти Юрия Соломина стали проблемы с почками.

На днях близкий друг вспомнил, как однажды Юрий Соломин рассказал ему интересную историю. Оказалось, что еще в детстве актер решил, что влюбится раз и навсегда. К счастью, так и получилось. Он был влюблен в свою супругу с первой встречи и до ее последнего вздоха. Актер познакомился с ней во время учебы в Щепкинском училище. Они прожили вместе более 60 лет.

По словам Никаса Сафронова, возлюбленные были единым целым. Кроме того, художник рассказал о последней воле Юрия Соломина.

"Кстати, он всегда говорил, что хочет покоиться рядом с ней, – это была его воля", – поделился Никас Сафронов.

Супруга Юрия Соломина ушла из жизни в 2019. Для актера смерть любимой Ольги стала настоящей трагедией. Он замкнулся в себе, стал меньше общаться с коллегами по цеху. Кроме того, это сильно ударило по здоровью руководителя Малого театра.

Стоит отметить, что прощание с актером состоится 15 января. Более того, близкие учли последнее желание Юрия Соломина, поэтому он будет похоронен рядом с супругой.

Ранее "Дни.ру" писали, что Коршунов назвал шоком смерть Соломина.

13 января 2024, 15:53
Юрий Соломин. АГН Москва/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
МК✓ Надежный источник

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