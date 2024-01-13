"Не дают мне дышать": Гуф не может справиться с давлением со стороны бывших жен

Личная жизнь популярного рэпера всегда находится в центре внимания общественности. Гуф признался, что борется с давлением со стороны Юлии Королевой и Айзы Долматовой.

Личная жизнь популярного исполнителя зачастую становится предметом обсуждения общественности. Публичные выяснения отношений рэпера с бывшей супругой Юлией Королевой начались еще в конце 2022 года. Однако даже спустя год экс-возлюбленные не могут отпустить друг друга. На днях модель посвятила Гуфу пост в своем микроблоге.

По словам Юлии Королевой, популярный музыкант уже три месяца не дает ни рубля своей наследнице. Как известно, еще в браке знаменитость подарила Гуфу дочь – Тину. Модель неоднократно признавалась, что Алексей Долматов не принимает участие в воспитании малышки. Более того, на днях экс-возлюбленная поехала ставить девочке дорогостоящую прививку. После этого она попросила перевести отца Тины деньги ей, на что музыкант выдвинул свои условия.

"Пока я не скину видео Тины, денег не видать. Как можно быть таким позорником? Помогите!", – поделилась Юлия Королева.

Стоит отметить, что у Алексея Долматова есть свое мнение на этот счет. Гуф признался, что не может справиться с давлением со стороны бывших жен. По словам музыканта, и Айза, и Юлия Королева мешают ему спокойно жить.

"Про то, как они обе не дают мне дышать, я обязательно выскажусь. Я до сих пор не могу понять, какая из мамаш более злая", – высказался Гуф.

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