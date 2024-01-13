Заподозренная в беременности Самойлова огрызнулась после нападок

Звездная пара воспитывает четырех детей. На днях Оксана Самойлова намекнула на пятую беременность, за что получила непрошеных советов от подписчиков.

Роман звездной пары закрутился в 2010 год.. Случайное знакомство в клубе привело к настоящей любви и рождению четырех детей. Союз Джигана и Оксаны Самойловы служит эталоном идеальных отношений для многих.

На днях Оксана Самойлова намекнула подписчикам на пятую беременность. Она опубликовала фотографию, на которой супруг обнимает ее нежно за талию и ладонью прикрывает ее живот. Затем жена Джигана рассказала, что кто-то им напророчил пятого ребенка.

Кроме того, стало известно, что Джиган с супругой станут крестными родителями ребенка Владислава Бумаги и Юлии Годуновой. После этого на звездную пару обрушился шквал негатива. По мнению общественности, модель не может нормально воспитать своих детей, поэтому становится духовной мамой другого малыша она недостойна.

Так, заподозренная в беременности Оксана Самойлова огрызнулась после нападок. Знаменитость убеждена, что нет ничего плохого в том, что своим детям она дает свободу в самовыражении, возможность быть самостоятельными и не пытается реализовывать ее потребности через них.

"Через десять лет еще посмотрим, кто кого как воспитывал и что из этого вышло", – написала Оксана Самойлова.

Стоит отметить, что всего через год после знакомства у пары родилась дочь Ариела. А еще через два года знаменитость подарила супругу еще одну наследницу – Лею. Тогда и бизнес Оксаны Самойловой, и музыкальная карьера Джигана пошли в гору. Так, из однокомнатной квартиры на окраине Москвы пара перебралась в пентхаус в центре столицы. И вскоре Оксана Самойлова родила еще двоих детей – Майю и Давида.