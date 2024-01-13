"Они выглядели счастливыми": Асмус объявила о воссоединении с Харламовым

Брак знаменитой пары распался еще 4 года назад. Однако на днях Кристина Асмус заговорила о воссоединении с бывшим супругом.

Роман между двумя звездами закрутился в 2012 году. Спустя два года актриса сериала "Интерны" подарила супругу дочь Анастасию. Их союз стал настоящим эталоном любви и понимания. Поклонники уже успели решить, что противоположности действительно притягиваются. Однако спустя 8 лет совместной жизни брак Гарика Харламова и Кристины Асмус распался.

На днях Кристина Асмус объявила о воссоединении с Гариком Харламовым. Правда, всего на один вечер. В начале января их наследница отметила свою первую круглую дату – Анастасии исполнилось 10 лет. Ради такого события знаменитости решили забыть все разногласия и отметить праздник дочери вместе. Однако звезда сериала "Интерны" не упустила возможности поиронизировать над этой новостью перед общественностью.

В своем микроблоге Кристина Асмус опубликовала фотографии с торжества и придумала оригинальную подпись. Понимая, что журналисты сделают из этого громкую новость, она решила опередить их и рассказала, как СМИ следует интерпретировать это событие.

"Кристина Асмус и Гарик Харламов воссоединились ради дня рождения дочери. Они выглядели счастливыми рядом с красавицей-дочкой и с удовольствием позировали вместе", – написала с юмором актриса.

Ранее "Дни.ру" рассказали, что оголившаяся Кристина Асмус решила взбесить народ.