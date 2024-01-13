"Это чудовищно": актер Балуев поделился личной трагедией

Жизнь проверяет популярного актера на прочность. Стало известно о трагедии, которую переживает Александр Балуев.

Популярность к актеру пришла после того, как на экраны вышла картина "Мусульманин". Он сыграл более 100 ролей в кино. Личная жизнь артиста всегда была предметом обсуждения общественности. Несмотря на то, что ему приписывали огромное количество романов, серьезные отношения у Александра Балуева были только один раз.

Как известно, на одной из съемок популярный актер познакомился с польской журналисткой Марией Урбановской. В 2003 году после десяти лет отношений пара узаконила свои отношения. В этом же году супруга подарила Александру Балуеву дочь. Однако в 2013 году женщина приняла решение уехать в Польшу вместе с наследницей. По словам актера, разрыв их отношений произошел из-за того, что его экс-возлюбленная не смогла привыкнуть к повышенному вниманию к его персоне.

На днях актер Александр Балуев поделился личной трагедией. Как оказалось, знаменитость не имеет возможности видеться со своей наследницей. Сначала их встречи помешал COVID-19, а теперь он столкнулся с проблемами по получению визы. По словам артиста, у него нет права пересечения границы. Знаменитости не остается ничего, как общаться с дочерью по интернету.

"Это чудовищно — не иметь возможности повидаться, пообщаться с самым родным человеком", – поделился Александр Балуев.

Ранее "Дни.ру" писали, что Александр Балуев невольно сорвал громкую премьеру.