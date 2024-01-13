"Страшная, мерзкая особа": как Лера Кудрявцева переживает разрыв с мужем?

Популярная телеведущая приняла решение разойтись с супругом после 10 лет совместной жизни. Стало известно, как Лера Кудрявцева переживает уход от мужа.

Одной из самых обсуждаемых тем за последние сутки стал разрыв отношений популярной ведущей с хоккеистом Игорем Макаровым. Новость стала по-настоящему шокирующей для многих. Их брак продлился 10 лет, а в 2018 году Лера Кудрявцева подарила супругу долгожданную дочь Марию.

Казалось, что ничто не предвещало беды. Однако вчера телеведущая в своем микроблоге опубликовала лаконичный пост, который состоял всего из 7 слов. Что стало яблоком раздора конкретно не ясно, но Лера Кудрявцева намекнула, что в этом замешаны проблемы с алкоголем.

Из-за того, что знаменитость решила не вдаваться в мелкие подробности, общественность принялась гадать, как Лера Кудрявцева переживает разрыв с супругом. Ближе к вечеру артистка вышла на связь.

Для звезды жизнь на этом не заканчивается. Она предпочла максимально уйти в работу. Вчера она посетила съемку одного из проектов на телеканале НТВ. Многие отметили, что Лера Кудрявцева выглядело шикарно. Для своего образа она предпочла надеть длинную юбку в пол с жакетом. Кроме того, звезда не упустила возможность процитировать своих недоброжелателей.

"Старая, страшная, мерзкая, отвратительная, ужасная особа едет из "Крокус"...Люблю вас, люди!", – высказалась с иронией о себе Лера Кудрявцева.

Ранее "Дни.ру" рассказали, почему Лера Кудрявцева ушла от мужа-спортсмена.