Какие необычные подарки получили звезды от своих детей: показываем фото

Многие представители российского шоу-бизнеса любят роскошь и драгоценности, но разве детям это по карману? "Дни.ру" узнали, что дарят звездам любимые наследники.

Артисты с высокими гонорарами привыкли удивлять близких дорогими сюрпризами. Например, актриса Анна Хилькевич преподнесла восьмилетней дочери полностью укомплектованный автомобиль за 15 миллионов рублей. А Ольга Бузова наградила отца квартирой по случаю юбилея. На такие подарки звезды не скупятся.

Члены семьи тоже стараются радовать знаменитостей чем-то особым. Причем порой родственникам артистов даже не приходится тратить много денег, чтобы угодить. "Дни.ру" выяснили, какие необычные подарки получили звезды от своих детей за последнее время.

Блогер Айза-Лилуна Ай, бывшая жена рэпера Гуфа, приняла от 13-летнего сына мягкую игрушку — героя мультфильма "Лило и Стич".

Знаменитость отметила, что это событие знаковое — все прежние подарки для нее ребенок делал своими руками . Мальчик угадал с приобретением, ведь накануне звездная мама рассказывала подписчикам, что хочет конструктор с таким персонажем.

Между тем Павел Прилучный вместе со своей женой и наследниками решил провести начало 2024 года в ОАЭ. К обществу крошки-сына и Зепюр Брутян артист приобщил детей от первого брака: десятилетнего Тимофея и семилетнюю Мию.

Старший наследник устроил знаменитому отцу трогательный сюрприз, с которым не сравнятся купленные подарки. На песке огромными буквами мальчик написал послание: "Папа, я тебя люблю!".

Еще один незаурядный дар получила Яна Поплавская от старшего сына. В новом году его супруга произвела на свет ребенка. Так что Клим Поплавский обрадовал маму внучкой. Такие подарки для звездной бабушки — на вес золота!