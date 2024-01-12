Осужденный за смертельное ДТП Ефремов получил две квартиры в центре Москвы

Жизнь популярного актера постепенно налаживается. Михаил Ефремов стал собственником сразу двух квартир.

Летом 2020 года произошло страшное ДТП с участием актера из фильма "Какраки". Как известно, артист в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб в легковым фургоном. В результате водитель-курьер скончался, а Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима.

Однако в последнее время жизнь популярного актера стала налаживаться. Весной этого года, вероятнее всего, знаменитость сможет выйти на свободу по УДО. А сегодня стало известно, что осужденный Михаил Ефремов получил по наследству две квартиры в центре Москвы.

Имущество ранее принадлежали дяде — концертмейстеру Александру Покровскому. Михаил Ефремов стал собственником пятикомнатной квартиры на Тверской улице и трехкомнатной квартиры на Олимпийском проспекте. Их общая стоимость оценивается в 80 миллионов.

Как известно, на недвижимость претендовала семья Громовых, которые заботились о тяжело больном Покровском. По словам Алексея и Натальи, им было обещано жилье взамен на уход за дядей Михаила Ефремова. Они даже планировали судиться с актером.

По словам пары, у них есть видео, где Александр Покровский отказывается передавать свое имущество осужденному актеру. Однако адвокаты посчитали, что судиться бессмысленно. Так, наследство концертмейстера досталось его племяннику Михаилу Ефремову.

Ранее "Дни.ру" писали, что семье погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова ничего не досталось.