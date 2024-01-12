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Пятница 12 января

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Играет с религией: Водонаева возмутилась выходками Решетовой

Играет с религией: Водонаева возмутилась выходками Решетовой
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Популярная телезвезда резко высказалась в адрес бывшей супруги Тимати. Алена Водонаева призвала Анастасию Решетову не играть с религией.

Бывшая ведущая проекта "Дом 2" всегда находится в центре внимания общественности. Более того, зачастую она сама провоцирует скандалы вокруг своей личности. Многие любят Алену Водонаеву за ее прямолинейность, знаменитость никогда не стесняется в своих выражениях.

На днях артистка стала участницей шоу "Злые языки". Его суть в том, чтобы вывести приглашенного гостя на эмоции. Кроме того, они обсуждают новости и слухи про приглашенную звезду, а также ведущие просят рассказать гостя актуальные сплетни про коллег по цеху. Как известно, Алена Водонаева любительница пообсуждать других.

Так, знаменитость возмутили выходки Анастасии Решетовой. Стоит отметить, что 2 года назад бывшая супруга Тимати сменила веру, приняв ислам. На такой поступок она решилась ради мужчины-мусульманина. Алена Водонаева считает, что модель играет с религией. По мнению звезды, неправильно продолжать носить откровенные наряды при смене веры.

"Сегодня она в хиджабе, а завтра с декольте", – отметила Алена Водонаева.

Однако заступиться за модель решила Виктория Боня. По мнению знаменитости, Анастасия Решетова может позволить себе носить откровенные наряды и не покрывать голову платком. Ведь ее мужчина до сих пор не взял ее в жены. Знаменитость убеждена, что после того, как у нее будет кольцо на пальце и печать в паспорте, она начнет соблюдать традиции.

Ранее "Дни.ру" писали, что всего одна деталь изменила внешность Алены Водонаевой.

12 января 2024, 18:47
Алена Водонаева. Petrov Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
Злые языки✓ Надежный источник

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