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Пятница 12 января

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"Еще одна Волчкова?": Бледанс всполошила народ откровенным видео в купальнике

"Еще одна Волчкова?": Бледанс всполошила народ откровенным видео в купальнике
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Актриса пережила несколько пластических операций. Теперь Эвелина Бледанс активно демонстрирует идеальные формы, правда, не все поклонники этому рады.

Многие звездочки российского шоу-бизнеса после тяжелого рабочего декабря решили отдохнуть на новогодних праздниках. Например, Лера Кудрявцева побывала в Дубае, Пашу и певица Ханна отправились в Испанию, а Эвелина Бледанс предпочла отпуск в Таиланде.

Как известно, за плечами популярной телеведущей несколько пластических операций. Сейчас звезда все чаще красуется своей фигурой в микроблоге. На днях Эвелина Бледанс поделилась откровенным видео в купальнике. На нем знаменитость сидит на бортике бассейна и загадочно смотрит в камеру. Затем она начала перекидывать одну ногу на другую, а после и вовсе легла на край бассейна. Звезда предпочла надеть для своего завораживающего видео темно-бежевый купальник, который прекрасно контрастирует с загорелой кожей.

"А твое тело тоже не сидит без дела?", – подписала опубликованное видео Эвелина Бледанс.

Правда, вместо похвалы знаменитость получила шквал негатива в свою сторону. Многие считают, что в таком возрасте Эвелине Бледанс стоит вести себя скромнее.

"Даже если тело красивое, все же оно не молодое, зачем его показывать на всеобщее обозрение?", – цитирует Пятый канал комментарий одной из подписчиц звезды.

Стоит отметить, что некоторые принялись сравнивать звезду с Анастасией Волочковой. Как известно, прима-балерина тоже любит демонстрировать свое шикарное и подтянутое тело.

"Еще одна Волочкова?", – написала под видео одна из подписчиц Эвелины Бледанс.

Ранее "Дни.ру" писали, что Эвелина Бледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье.

12 января 2024, 15:02
Эвелина Бледанс. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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