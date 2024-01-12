Наталья Штурм раскрыла свой диагноз Тесты С Кудрявцевой случился казус Игры Сонник

Топ новостей недели

Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтраВиталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии ИвлеевойПоследствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года"Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года" Дочь показала фото угасающего Брюса УиллисаДочь показала фото угасающего Брюса Уиллиса

Лента новостей

Пятница 12 января

15:02"Еще одна Волчкова?": Бледанс всполошила народ откровенным видео в купальнике 14:34Какие продукты провоцируют желчнокаменную болезнь 13:50"Уходит эпоха": Петросян сделал громкое заявление после болезненной потери 11:36"Дома": Высоцкая показала шикарный особняк в Тоскане 10:19"Алкоголь – зло": Кудрявцева объявила об уходе от мужа 09:24Как не потерять льготы за услуги ЖКХ: советы специалиста 09:07Брутян вышла на связь после новости об иске Муцениеце 08:58Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях в новом году 08:39Названо главное условия для получения пенсии больше 50 тысяч рублей 08:03Дресс-код для артистов: Юрий Антонов выступил с неожиданным предложением 07:35Как получаться на снимках хорошо: названы главные принципы удачного фото 06:54Мы все хотим этого: Кирилл Туриченко рассекретил свои желания 06:00Болезнь свалила с ног: как сейчас себя чувствует Ольга Бузова 05:02Топ-3 эффективных способа сохранить деньги после новогодних праздников 04:28Четыре опасных "звоночка", после которых надо бежать от мужчины 03:53Как не потерять зубы из-за опасных советов в социальных сетях 03:24Названа главная опасность неправильного питания в подростковом возрасте 20:42Большая потеря для всех: Коршунов назвал шоком смерть Соломина 18:30Сати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем 16:10Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко 14:34"Знаки судьбы": у Анны Седоковой началась черная полоса в жизни 13:33Большое горе: умер Народный артист СССР Юрий Соломин 12:49Скрывавшая беременность певица Монеточка* стала мамой во второй раз 10:57"Любимый мужчина": Агата Муцениеце сделала откровенное признание 10:13С Кудрявцевой произошел омерзительный казус по пути в Москву 09:36Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе 08:20Негативное впечатление: Ковтунец рассказал о реакции россин на фильм "Вызов" 07:40Было или нет: Павел Мамаев прокомментировал пост о скандале на борту самолета 07:08Увезли в больницу прямо с работы: что случилось с артисткой Яковлевой 06:32Наталья Штурм не стала скрывать свой страшный диагноз 06:08Три правила поведения за рулем для здоровья комфорта водителя 04:34Сядет или нет: Настю Ивлееву заподозрили еще в одном преступлении 02:16Назван лимит по количеству простуд за год у детей и взрослых 01:51Как правильно купаться в проруби: полезные советы в канун Крещения 01:17Топ-5 продуктов для полноценной профилактики простуды 00:44Семьи с детьми должны жить возле леса: и вот по какой причине 20:04Массовое помешательство: Бородина удивила заявлением о покрасневших ногах горожан 18:09Оголившаяся Кристина Асмус решила взбесить народ: Вы можете лучше 15:40Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу 12:37Раздобревшую за праздники певицу Славу невозможно узнать: Нужно сбросить 15 килограммов 12:13Заикание и проблемы с психикой: эксперт Агапова об опасности броска младенца блогером Косенко 07:53Три секрета возвращения к работе после январских каникул 07:29Очередная волна холода накроет российские регионы 07:10Из жизни ушел известный советский режиссер Игорь Болгарин 06:24Россиян предупредили о новом способе обмана по телефону 05:44Кукла или ребенок? Кого на самом деле бросил в сугроб блогер Косенко 03:57Пластический хирург раскрыл секрет красоты певицы Пелагеи 03:23В долгах, как в шелках? Филиппа Киркорова ищут приставы 01:37Топ-5 советов для желающих привести себя в форму после новогодних праздников 01:11Две эти болезни у беременных провоцируют развитие порока сердца у детей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Уходит эпоха": Петросян сделал громкое заявление после болезненной потери

"Уходит эпоха": Петросян сделал громкое заявление после болезненной потери
316

Популярный комик опубликовал трогательный текст в своем микроблоге. Евгения Петросян попрощался с близким другом.

Новый год – время радости, веселья и надежды на будущее. Однако, для некоторых людей, наступивший год начался с грустных событий. Как стало известно, из жизни ушел актер Юрий Соломин. Евгений Петросян на своей странице в социальной сети сделал громкое заявление после болезненной потери.

Популярный юморист отметил, что со смертью Юрия Соломина уходит целая эпоха. Несмотря на это, по мнению Евгения Петросяна, она еще сохраняется в старшем поколении. Однако на плечи молодежи ложится важное дело – сберечь все самое лучшее, что было у предыдущего поколения.

"Юрий Мефодьевич сделал на этой земле много прекрасного, сохраняя многие традиции дорогого нашему сердцу Великого Русского Театра", – отметил Евгений Петросян.

Как известно, актер из фильма "Адъютант его превосходительства" ушел из жизни на 89 году жизни. Смерть настигла его в собственной квартире в Москве. Рядом с Юрием Соломиным в этот момент находилась его дочь. Известно, что у актера развивалась деменция. Кроме того, медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Предварительной причиной смерти является почечная недостаточность.

Для многих смерть знаменитого актера стала неожиданной. Помимо Евгения Петросяна свои соболезнования в связи с трагедией выразили директор Малого театра Тамара Михайлова, актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Ургант, Народный артист России Андрей Житинкин.

12 января 2024, 13:50
Евгений Петросян. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

По теме

Боль не прекращается: молодая жена Петросяна рассказала о своих мучениях

Впервые в жизни: 78-летний Петросян решился на радикальный шаг

Впервые в жизни: 78-летний Петросян решился на радикальный шаг

Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"Еще одна Волчкова?": Бледанс всполошила народ откровенным видео в купальнике

"Еще одна Волчкова?": Бледанс всполошила народ откровенным видео в купальнике
Актриса пережила несколько пластических операций. Теперь Эвелина Бледанс активно демонстрирует идеальные формы, правда, не все поклонники этому рады. Многие звездочки российского шоу-бизнеса после тяжелого рабочего декабря решили отдохнуть на новогодних праздниках.

"Дома": Высоцкая показала шикарный особняк в Тоскане

"Дома": Высоцкая показала шикарный особняк в Тоскане
В Италии у звездной пары есть своя собственная вилла. Юлия Высоцкая опубликовала фотографию их роскошного особняка. Союз звездной пары смог разрушить все стереотипы.

"Алкоголь – зло": Кудрявцева объявила об уходе от мужа

"Алкоголь – зло": Кудрявцева объявила об уходе от мужа
Популярная ведущая старше своего супруга на 16 лет. Спустя десять лет совместной жизни Лера Кудрявцева объявила о распаде их союза. Новый год начался не для всех с хороших новостей и событий.

Брутян вышла на связь после новости об иске Муцениеце

Брутян вышла на связь после новости об иске Муцениеце
Павел Прилучный отдыхает вместе со своей новой супругой и детьми в Дубае. Агата Муцениеце тем временем подала новый иск в суд на бывшего мужа. Новогодние каникулы популярная актриса проводит вдали от своих детей.

Дресс-код для артистов: Юрий Антонов выступил с неожиданным предложением

Дресс-код для артистов: Юрий Антонов выступил с неожиданным предложением
Мэтра возмутила ситуация с "голой" вечеринкой. Он считает, что необходимо взяться за внешний вид современных артистов. Внешний вид современных звезд шоу-бизнеса не соответствует общепринятым нормам.

Выбор читателей

10/01СрдИдущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу 11/01ЧтвС Кудрявцевой произошел омерзительный казус по пути в Москву 11/01ЧтвНабравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе 11/01ЧтвБольшое горе: умер Народный артист СССР Юрий Соломин 11/01ЧтвСати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем 11/01ЧтвСядет или нет: Настю Ивлееву заподозрили еще в одном преступлении