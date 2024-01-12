"Уходит эпоха": Петросян сделал громкое заявление после болезненной потери

Популярный комик опубликовал трогательный текст в своем микроблоге. Евгения Петросян попрощался с близким другом.

Новый год – время радости, веселья и надежды на будущее. Однако, для некоторых людей, наступивший год начался с грустных событий. Как стало известно, из жизни ушел актер Юрий Соломин. Евгений Петросян на своей странице в социальной сети сделал громкое заявление после болезненной потери.

Популярный юморист отметил, что со смертью Юрия Соломина уходит целая эпоха. Несмотря на это, по мнению Евгения Петросяна, она еще сохраняется в старшем поколении. Однако на плечи молодежи ложится важное дело – сберечь все самое лучшее, что было у предыдущего поколения.

"Юрий Мефодьевич сделал на этой земле много прекрасного, сохраняя многие традиции дорогого нашему сердцу Великого Русского Театра", – отметил Евгений Петросян.

Как известно, актер из фильма "Адъютант его превосходительства" ушел из жизни на 89 году жизни. Смерть настигла его в собственной квартире в Москве. Рядом с Юрием Соломиным в этот момент находилась его дочь. Известно, что у актера развивалась деменция. Кроме того, медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Предварительной причиной смерти является почечная недостаточность.

Для многих смерть знаменитого актера стала неожиданной. Помимо Евгения Петросяна свои соболезнования в связи с трагедией выразили директор Малого театра Тамара Михайлова, актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Ургант, Народный артист России Андрей Житинкин.