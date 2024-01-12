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Пятница 12 января

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"Дома": Высоцкая показала шикарный особняк в Тоскане

"Дома": Высоцкая показала шикарный особняк в Тоскане
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В Италии у звездной пары есть своя собственная вилла. Юлия Высоцкая опубликовала фотографию их роскошного особняка.

Союз звездной пары смог разрушить все стереотипы. Многие не верили в то, что их отношения выльются во что-то серьезное. Однако уже больше 20 лет Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы вместе.

Во владении пары несколько объектов недвижимости. Среди всего имущества Юлия Высоцкая большего всего любит особняк в Италии. Ведущая неоднократно признавалась, что чувствует себя там очень комфортно. Раньше дом принадлежал паре американцев, которые практически не занимались благоустройством уютного гнездышка. По рассказам ведущей, им с Андреем Кончаловским пришлось сильно постараться, чтобы привести в порядок виллу.

Стоит отметить, что у особняка богатая история. В прошлом он принадлежал аристократическому роду Манчини, которые по-настоящему ценили высокое искусство. Поэтому неудивительно, что такой изящной паре когда-то приглянулся именно этот особняк.

Однако звездные супруги не любят делиться интерьером их итальянского дома. Известно, что обустройством поместья телеведущая занималась самостоятельно. На днях Юлия Высоцкая показала шикарный особняк в Тоскане. Правда, не полностью, а лишь часть. Звезда опубликовала фотографию сервировки массивного стола из натурального дерева. На снимке видно часть интерьера – небольшой камин в светло-коричневом оттенке.

"Дома", – написала на фотографии Юлия Высоцкая.

Фото: Юлия Высоцкая / соцсети

Ранее "Дни.ру" писали, что Юлия Высоцкая влюбилась в сибирскую достопримечательность.

12 января 2024, 11:36
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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