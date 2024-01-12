"Дома": Высоцкая показала шикарный особняк в Тоскане

В Италии у звездной пары есть своя собственная вилла. Юлия Высоцкая опубликовала фотографию их роскошного особняка.

Союз звездной пары смог разрушить все стереотипы. Многие не верили в то, что их отношения выльются во что-то серьезное. Однако уже больше 20 лет Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы вместе.

Во владении пары несколько объектов недвижимости. Среди всего имущества Юлия Высоцкая большего всего любит особняк в Италии. Ведущая неоднократно признавалась, что чувствует себя там очень комфортно. Раньше дом принадлежал паре американцев, которые практически не занимались благоустройством уютного гнездышка. По рассказам ведущей, им с Андреем Кончаловским пришлось сильно постараться, чтобы привести в порядок виллу.

Стоит отметить, что у особняка богатая история. В прошлом он принадлежал аристократическому роду Манчини, которые по-настоящему ценили высокое искусство. Поэтому неудивительно, что такой изящной паре когда-то приглянулся именно этот особняк.

Однако звездные супруги не любят делиться интерьером их итальянского дома. Известно, что обустройством поместья телеведущая занималась самостоятельно. На днях Юлия Высоцкая показала шикарный особняк в Тоскане. Правда, не полностью, а лишь часть. Звезда опубликовала фотографию сервировки массивного стола из натурального дерева. На снимке видно часть интерьера – небольшой камин в светло-коричневом оттенке.

"Дома", – написала на фотографии Юлия Высоцкая.

Ранее "Дни.ру" писали, что Юлия Высоцкая влюбилась в сибирскую достопримечательность.