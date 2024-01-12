"Алкоголь – зло": Кудрявцева объявила об уходе от мужа

Популярная ведущая старше своего супруга на 16 лет. Спустя десять лет совместной жизни Лера Кудрявцева объявила о распаде их союза.

Новый год начался не для всех с хороших новостей и событий. Например, популярную телеведущую 2024 год решил уже испытать на прочность. Провести новогодние праздники Лера Кудрявцева решила в Дубае. И казалось, что ничто не предвещает беды. Однако одно за другим на нее посыпались разные неприятные сюрпризы.

По приезде в Москву из отпуска звезда сообщила шокирующую новость. Лера Кудрявцева объявила об уходе от мужа. Что стало конкретной причиной звезда не разглашала. Однако намекнула, что в проблема связана с алкоголем.

"Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка", – поделилась Лера Кудрявцева.

Более того, звезда отметила, что не планирует комментировать данную ситуацию. Поэтому попросила не беспокоить ее СМИ. Также, по словам Леры Кудрявцевой, она придала огласки случившемуся намеренно.

Стоит отметить, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Разница в возрасте у них 16 лет. Телеведущая старше супруга. 5 лет назад у них родилась дочь Мария. Для многих новость об их расставании стала шокирующей, так как всем казалось, что в их отношениях царит идиллия на протяжении 10 лет.



Помимо расставания с супругом в ее жизни произошло еще несколько неприятных событий. Во время своего долгожданного отпуска она узнала, что в ее квартире в Москве прорвало трубу. Как оказалось, потекла батарея. Поток воды был настолько сильным, что по ее дому начали плавать ковры, а весь паркет и вовсе "стал дыбом".

Следующая неприятность ждала ее уже на пути в Москву. В самолете артистке достался не самый приятный сосед. Рядом со знаменитостью сидел мужчина, от которого страшно воняло потом. Однако после того, как звезда поделилась событием со своими поклонниками, сосед Леры Кудрявцевой тут же поменял футболку.