Брутян вышла на связь после новости об иске Муцениеце

Павел Прилучный отдыхает вместе со своей новой супругой и детьми в Дубае. Агата Муцениеце тем временем подала новый иск в суд на бывшего мужа.

Новогодние каникулы популярная актриса проводит вдали от своих детей. Дело в том, что Павел Прилучный решил вместе с наследниками от первого брака и своей новой семьей отправиться на отпуск в Дубай. Агата Муцениеце тоже не теряет времени зря и отдыхает вместе с подругами в Тайланде. Правда, по детям звезда уже успела соскучиться.

Стоит отметить, что молодая супруга Павла Прилучного хорошо ладит с его детьми от первого брака. Она публикует в своем микроблоге их совместные фотокарточки, на которых и Зепюр Брутян, и 11-летний Тимофей, и 7-летняя Мия счастливы. На днях актриса поделилась на своей странице в социальной сети трогательным сюрпризом, который сделал для Павла Прилучного его старший наследник. На песке огромными буквами он написал послание: "Папа, я тебя люблю!".

Накануне в СМИ активно обсуждался новый иск Агаты Муцениеце в отношении бывшего супруга Павла Прилучного. Актриса продолжает добиваться пересмотра договоренностей об уплате алиментов. Старые условия ее не удовлетворяют. Сейчас актриса хочет получать 1/3 от доходов своего экс-возлюбленного. Суд принял иск только сейчас. То есть, Павел Прилучный узнал о новости в самый разгар своего долгожданного отпуска.

Сам актер комментировать ситуацию не стал. Однако Зепюр Брутян вышла на связь после новости об иске Агаты Муцениеце. Вот только отпуск она решила не портить ни своей семье, ни детям от первого брака супруга. В своем микроблоге она опубликовала теплое поздравление для старшего наследника Павла Прилучного.

"Этот год объявили Годом семьи! Вот что действительно важно! Самое ценное, что у нас есть!", – отметила Зепюр Брутян.

Ранее "Дни.ру" писали, что Агата Муцениеце сделала откровенное признание.