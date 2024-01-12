Дресс-код для артистов: Юрий Антонов выступил с неожиданным предложением

Мэтра возмутила ситуация с "голой" вечеринкой. Он считает, что необходимо взяться за внешний вид современных артистов.

Внешний вид современных звезд шоу-бизнеса не соответствует общепринятым нормам. Юрий Антонов уверен, что сейчас важно бороться за моральные устои. Начинать следует с известных людей, цитирует слова мэтра телеканал "360".

"Необходимо ввести определенную форму для всех, кто привык ходить по сцене голым или полуголым. Это просто выходит за рамки элементарного человеческого приличия", — заявил 78-летний композитор.

При этом Юрий Антонов не против экстравагантных костюмов. Важно лишь, чтобы отсутствовала нагота. Достигнуть этого можно, так как современная промышленность позволяет выбрать наряд на любой вкус и цвет, но в рамках дозволенного.

Напомним, что скандал в отечественном шоу-бизнесе разразился в конце прошлого года. Блогер Анастасия Ивлеева пригласила известных в стране певцов и актеров на вечеринку. Дресс-код обозначался как "почти голый наряд". После публикации видео и фотографий мероприятия жители страны возмутились. Люди посчитали подобный формат проведения встречи недопустимым. При этом сама Ивлеева не признала вину за произошедшее, напоминает "Царьград". Она считает, что к ответственности следует привлекать организатора. она же являлась только заказчиком.

Ранее, как пишет RT, продюсер Александр Иншаков обратился в суд с исковым заявлением. он требует взыскать с блогера Ивлеевой 1 млрд. рублей. Все средства планировалось направить на благотворительность. Хамовнический суд Москвы отклонил иск из-за того, что ответчик не зарегистрирован по адресу, указанному в заявлении.



