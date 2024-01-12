Мы все хотим этого: Кирилл Туриченко рассекретил свои желания

Солист "Иванушек" не стал скрывать, чего он хочет на самом деле. Признание оказалось неожиданным для поклонников творчества певца.

Исполнитель золотых хитов группы "ИванушкиInternational" принял участие в специальном проекте "Лана – спрошу!". Кирилл Туриченко признался ведущей, что главной темой большинства произведений группы является любовь. Он объяснил, почему авторы и исполнители делают такой выбор, сообщает "Пятый канал".

"О чем еще писать? Это вечное, неизведанное чувство. Мы все хотим этого. Любовь связана не только с мужчиной и женщиной, но и с семьей, детьми, друзьями. Важно не только принимать это чувство, но и отдавать его", – обозначил свою позицию певец.

Кирилл Туриченко уверен, именно любовь помогает жить надежде на светлое и счастливое будущее. Очевидно, что данная тема находит отклик в сердцах и душах поклонников группы. Более того, "Иванушки International" не уникальны в выборе темы. О любви пели сотни исполнителей, писали десятки стихов талантливые авторы.

Напомним, что Кирилл на данный момент является самым молодым участником мужского коллектива. 40-летний певец в 2013 году вошел в состав "Иванушек". Он пришел взамен Олега Яковлева, пожелавшего строить сольную карьеру. Примечательно, что ранее и Олег пришел на смену Игорю Сорину, отправившемуся в одиночное творческое плавание. Оба воспитанника продюсера Игоря Матвиенко уже ушли из жизни. Поклонники даже успели назвать подобное совпадение роковым.

Ранее Туриченко делился планами на будущее. Он четко обозначал, что не готов уходить из мужского коллектива. Ему нравится и любовь поклонников, и возможность исполнять популярнейшие песни. Певец рассекретил свое желание еще долго находиться на сцене в составе "Иванушек".