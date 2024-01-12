Мы все хотим этого: Кирилл Туриченко рассекретил свои желания

Наталья Штурм раскрыла свой диагноз Тесты С Кудрявцевой случился казус Игры Сонник

Топ новостей недели

Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтраВиталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии ИвлеевойПоследствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года"Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года" Дочь показала фото угасающего Брюса УиллисаДочь показала фото угасающего Брюса Уиллиса

Лента новостей

Пятница 12 января

07:35Как получаться на снимках хорошо: названы главные принципы удачного фото 06:54Мы все хотим этого: Кирилл Туриченко рассекретил свои желания 06:00Болезнь свалила с ног: как сейчас себя чувствует Ольга Бузова 05:02Топ-3 эффективных способа сохранить деньги после новогодних праздников 04:28Четыре опасных "звоночка", после которых надо бежать от мужчины 03:53Как не потерять зубы из-за опасных советов в социальных сетях 03:24Названа главная опасность неправильного питания в подростковом возрасте 20:42Большая потеря для всех: Коршунов назвал шоком смерть Соломина 18:30Сати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем 16:10Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко 14:34"Знаки судьбы": у Анны Седоковой началась черная полоса в жизни 13:33Большое горе: умер Народный артист СССР Юрий Соломин 12:49Скрывавшая беременность певица Монеточка* стала мамой во второй раз 10:57"Любимый мужчина": Агата Муцениеце сделала откровенное признание 10:13С Кудрявцевой произошел омерзительный казус по пути в Москву 09:36Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе 08:20Негативное впечатление: Ковтунец рассказал о реакции россин на фильм "Вызов" 07:40Было или нет: Павел Мамаев прокомментировал пост о скандале на борту самолета 07:08Увезли в больницу прямо с работы: что случилось с артисткой Яковлевой 06:32Наталья Штурм не стала скрывать свой страшный диагноз 06:08Три правила поведения за рулем для здоровья комфорта водителя 04:34Сядет или нет: Настю Ивлееву заподозрили еще в одном преступлении 02:16Назван лимит по количеству простуд за год у детей и взрослых 01:51Как правильно купаться в проруби: полезные советы в канун Крещения 01:17Топ-5 продуктов для полноценной профилактики простуды 00:44Семьи с детьми должны жить возле леса: и вот по какой причине 20:04Массовое помешательство: Бородина удивила заявлением о покрасневших ногах горожан 18:09Оголившаяся Кристина Асмус решила взбесить народ: Вы можете лучше 15:40Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу 12:37Раздобревшую за праздники певицу Славу невозможно узнать: Нужно сбросить 15 килограммов 12:13Заикание и проблемы с психикой: эксперт Агапова об опасности броска младенца блогером Косенко 07:53Три секрета возвращения к работе после январских каникул 07:29Очередная волна холода накроет российские регионы 07:10Из жизни ушел известный советский режиссер Игорь Болгарин 06:24Россиян предупредили о новом способе обмана по телефону 05:44Кукла или ребенок? Кого на самом деле бросил в сугроб блогер Косенко 03:57Пластический хирург раскрыл секрет красоты певицы Пелагеи 03:23В долгах, как в шелках? Филиппа Киркорова ищут приставы 01:37Топ-5 советов для желающих привести себя в форму после новогодних праздников 01:11Две эти болезни у беременных провоцируют развитие порока сердца у детей 18:15Певец SHAMAN отказался от связи с желающей внимания Ксенией Собчак 17:02Туя по-домашнему: как ухаживать за хвоей после Нового года 14:48Проходящая лечение Заворотнюк вышла на связь из больницы 13:29Киркоров впервые дал концерт после скандала с "голой" вечеринкой 12:44Стали известны подробности состояния поэта Рубинштейна после страшной аварии 10:53Вернувшаяся в Россию Горбачева сразу после развода бросилась выбирать нового партнера 10:05Дмитрий Тарасов рассказал, что не прочь стать отцом и в пятый раз 09:12Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию 08:07Названа основная опасность для организма плавленого сыра 07:46Поэт Рубинштейн серьезно пострадал в ДТП
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Мы все хотим этого: Кирилл Туриченко рассекретил свои желания

Мы все хотим этого: Кирилл Туриченко рассекретил свои желания
125

Солист "Иванушек" не стал скрывать, чего он хочет на самом деле. Признание оказалось неожиданным для поклонников творчества певца.

Исполнитель золотых хитов группы "ИванушкиInternational" принял участие в специальном проекте "Лана – спрошу!". Кирилл Туриченко признался ведущей, что главной темой большинства произведений группы является любовь. Он объяснил, почему авторы и исполнители делают такой выбор, сообщает "Пятый канал".

"О чем еще писать? Это вечное, неизведанное чувство. Мы все хотим этого. Любовь связана не только с мужчиной и женщиной, но и с семьей, детьми, друзьями. Важно не только принимать это чувство, но и отдавать его", – обозначил свою позицию певец.

Кирилл Туриченко уверен, именно любовь помогает жить надежде на светлое и счастливое будущее. Очевидно, что данная тема находит отклик в сердцах и душах поклонников группы. Более того, "Иванушки International" не уникальны в выборе темы. О любви пели сотни исполнителей, писали десятки стихов талантливые авторы.

Напомним, что Кирилл на данный момент является самым молодым участником мужского коллектива. 40-летний певец в 2013 году вошел в состав "Иванушек". Он пришел взамен Олега Яковлева, пожелавшего строить сольную карьеру. Примечательно, что ранее и Олег пришел на смену Игорю Сорину, отправившемуся в одиночное творческое плавание. Оба воспитанника продюсера Игоря Матвиенко уже ушли из жизни. Поклонники даже успели назвать подобное совпадение роковым.

Ранее Туриченко делился планами на будущее. Он четко обозначал, что не готов уходить из мужского коллектива. Ему нравится и любовь поклонников, и возможность исполнять популярнейшие песни. Певец рассекретил свое желание еще долго находиться на сцене в составе "Иванушек".

12 января 2024, 06:54
Кирилл Туриченко. Фото: © Pavel Kashaev\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием

Многочисленных гостей встречали мимы и аккордеонист, наигрывавший французские песни, так как именинник выбрал для своего торжества эту стилистику.
Певца поздравил его продюсер Игорь Матвиенко.
Художник-шаржист молниеносно рисовал карандашом забавные портреты знаменитостей.
Коллега виновника торжества по группе "Иванушки" Кирилл Андреев.
Кирилл Туриченко и Игорь Матвиенко.
Рыжий "Иванушка" Андрей Григорьев-Аполлонов.
Фигуристка Анастасия Гребенкина.
Портрет от шаржиста достался и Кириллу Андрееву.
Красавица-жена Андрея Григорьева-Аполлонова Мария и Кирилл Туриченко совпали по цвету нарядов.
Кирилла Андреева на празднике сопровождала жена Лола.
В свое время Кирилл Туриченко пришел в группу "Иванушки" на замену выбывшему Олегу Яковлеву.
Именинник является самым молодым участником коллектива.
На праздник заглянул и звезда "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев.
Телеведущий щедро одарил исполнителя.
Звезда 90-х Шура удивил народ странным нарядом.
Обаятельный певец трогательно поздравил Кирилла.
Грустный Александр Стриженов пришел в караоке без жены и дочки.
Однако режиссер заметно повеселел в компании Рыжего "Иванушки".
На мероприятии выяснилось, что актриса Сабина Ахмедова прекрасно поет.
Загорелый Джиган тоже недавно вернулся с отдыха.
Солист группы "Инь-Ян" Артем Иванов.
Певец Коля Серга со спутницей.
Юлия Барановская выбрала обтягивающий ярко-красный костюм.
Новый бойзбенд продюсерского центра Игоря Матвиенко "Лови".
Сабина Ахмедова и Анастасия Гребенкина.
Леди в красном: Юлия Барановская и Мария Григорьева-Аполлонова.
Ради бывшей жены Андрея Аршавина именинник совершил настоящий подвиг. Он собственноручно нарезал десять(!) килограммов винегрета, который телеведущая оценила на высший балл.
Саша Савельева и Саша Попова из группы "Фабрика".
Андрей Григорьев-Аполлонов и Светлана Ходченкова.
Кирилл Андреев получал удовольствие от вечера.
Солистки "Фабрики" спели с именинником.
Юлия Барановская сняла на телефон, как замечательно поет Кирилл Туриченко.
Вечеринка завершилась выносом в зал огромного торта, выполненного в виде главной достопримечательности Парижа – Эйфелевой башни.
Башню счастливый Туриченко первым делом и надкусил.

По теме

Туриченко из "Иванушек" раскрыл свои планы на Новый год

"Я умру скоро": Рыжий из "Иванушек" обречен на муки

Болезнь свалила с ног: как сейчас себя чувствует Ольга Бузова

Болезнь свалила с ног: как сейчас себя чувствует Ольга Бузова
Певица очень много работает. Ей не хватает времени даже на то, чтобы полноценно отдохнуть. Накануне Ольга Бузова рассказала о своем недуге. 37-летняя исполнительница хита "мало половин" оказалась под капельницей.

Большая потеря для всех: Коршунов назвал шоком смерть Соломина

Большая потеря для всех: Коршунов назвал шоком смерть Соломина
В четверг, 11 января ушел из жизни мэтр отечественного театра и кино Юрий Соломин. Актер Александр Коршунов прокомментировал трагическую новость. На 89-м году жизни скончался художественный руководитель Малого театра, заслуженный артист РСФСР Юрий Соломин.

Сати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем

Сати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем
Российская певица обрела женское счастье в 2017 году. Сати Казанова вспомнила, как начинались ее отношения с итальянцем. Личная жизнь популярной певицы всегда находится под прицелом общественности.

Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко

Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко
Несколько дней назад в Сети распространилось шокирующее видео. Яна Рудковская дала свой личный комментарий. На днях пользователей Сети ошарашило видео, на котором популярный блогер кинул двухмесячного ребенка в сугроб.

"Знаки судьбы": у Анны Седоковой началась черная полоса в жизни

"Знаки судьбы": у Анны Седоковой началась черная полоса в жизни
Минувший год оказался непростым для популярной певицы. Анна Седокова пожаловалась на проблемы, с которыми ей уже пришлось столкнуться в новом году. Для многих артистов российского шоу-бизнеса год выдался по-настоящему непростым.

Выбор читателей

10/01СрдИдущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу 10/01СрдРаздобревшую за праздники певицу Славу невозможно узнать: Нужно сбросить 15 килограммов 11/01ЧтвС Кудрявцевой произошел омерзительный казус по пути в Москву 11/01ЧтвНабравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе 11/01ЧтвБольшое горе: умер Народный артист СССР Юрий Соломин 11/01ЧтвСати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем