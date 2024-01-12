Болезнь свалила с ног: как сейчас себя чувствует Ольга Бузова

Певица очень много работает. Ей не хватает времени даже на то, чтобы полноценно отдохнуть. Накануне Ольга Бузова рассказала о своем недуге.

37-летняя исполнительница хита "мало половин" оказалась под капельницей. Снимок Ольги Бузовой с катетером на руке взволновал поклонников звезды, пишет gazetametro.ru. Певица, несмотря на необходимость внутривенных вливаний, находилась дома.

Оказалось, что Ольга Бузова несколько дней мучилась из-за высокой температуры. Врачи порекомендовали ей соблюдать постельный режим, но огромное чувство ответственности заставило певицу не соблюдать советы специалистов. Сейчас у певицы продолжается "горячая" пора. Уже есть достигнутые договоренности, запланированы выступления и мероприятия.

"Существуют обязательства и планы, которые невозможно отменить или перенести! С температурой справилась! Осталось помочь организму прийти в себя", – прокомментировала ситуацию звезда.

Точный диагноз Ольга Бузова называть не стала, но болезнь на несколько дней свалила с ног женщину. За несколько дней до публикации снимка с катетером в руке, выпускница программы "Дом-2" жаловалась на травму колена. Она упала перед офисом, повредив ногу. После этого приходилось ежедневно ездить на перевязки.

Отметим, что молодую женщину можно назвать одной из самых востребованных персон отечественного шоу-бизнеса. Она успела проявить себя в нескольких сферах. Ольга Бузова пишет книги, озвучивает мультипликационных персонажей, играет на сцене театра. Она стала певицей и выпустила десятки хитов. Поклонники обожают звезду за открытость и юмор. Страницы телеведущей в социальных сетях являются популярнейшими в российском сегменте интернета.