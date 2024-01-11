Большая потеря для всех: Коршунов назвал шоком смерть Соломина

Наталья Штурм раскрыла свой диагноз Тесты С Кудрявцевой случился казус Игры Сонник

Топ новостей недели

Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтраВиталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии ИвлеевойПоследствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года"Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года" Дочь показала фото угасающего Брюса УиллисаДочь показала фото угасающего Брюса Уиллиса

Лента новостей

Четверг 11 января

20:42Большая потеря для всех: Коршунов назвал шоком смерть Соломина 18:30Сати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем 16:10Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко 14:34"Знаки судьбы": у Анны Седоковой началась черная полоса в жизни 13:33Большое горе: умер Народный артист СССР Юрий Соломин 12:49Скрывавшая беременность певица Монеточка* стала мамой во второй раз 10:57"Любимый мужчина": Агата Муцениеце сделала откровенное признание 10:13С Кудрявцевой произошел омерзительный казус по пути в Москву 09:36Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе 08:20Негативное впечатление: Ковтунец рассказал о реакции россин на фильм "Вызов" 07:40Было или нет: Павел Мамаев прокомментировал пост о скандале на борту самолета 07:08Увезли в больницу прямо с работы: что случилось с артисткой Яковлевой 06:32Наталья Штурм не стала скрывать свой страшный диагноз 06:08Три правила поведения за рулем для здоровья комфорта водителя 04:34Сядет или нет: Настю Ивлееву заподозрили еще в одном преступлении 02:16Назван лимит по количеству простуд за год у детей и взрослых 01:51Как правильно купаться в проруби: полезные советы в канун Крещения 01:17Топ-5 продуктов для полноценной профилактики простуды 00:44Семьи с детьми должны жить возле леса: и вот по какой причине 20:04Массовое помешательство: Бородина удивила заявлением о покрасневших ногах горожан 18:09Оголившаяся Кристина Асмус решила взбесить народ: Вы можете лучше 15:40Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу 12:37Раздобревшую за праздники певицу Славу невозможно узнать: Нужно сбросить 15 килограммов 12:13Заикание и проблемы с психикой: эксперт Агапова об опасности броска младенца блогером Косенко 07:53Три секрета возвращения к работе после январских каникул 07:29Очередная волна холода накроет российские регионы 07:10Из жизни ушел известный советский режиссер Игорь Болгарин 06:24Россиян предупредили о новом способе обмана по телефону 05:44Кукла или ребенок? Кого на самом деле бросил в сугроб блогер Косенко 03:57Пластический хирург раскрыл секрет красоты певицы Пелагеи 03:23В долгах, как в шелках? Филиппа Киркорова ищут приставы 01:37Топ-5 советов для желающих привести себя в форму после новогодних праздников 01:11Две эти болезни у беременных провоцируют развитие порока сердца у детей 18:15Певец SHAMAN отказался от связи с желающей внимания Ксенией Собчак 17:02Туя по-домашнему: как ухаживать за хвоей после Нового года 14:48Проходящая лечение Заворотнюк вышла на связь из больницы 13:29Киркоров впервые дал концерт после скандала с "голой" вечеринкой 12:44Стали известны подробности состояния поэта Рубинштейна после страшной аварии 10:53Вернувшаяся в Россию Горбачева сразу после развода бросилась выбирать нового партнера 10:05Дмитрий Тарасов рассказал, что не прочь стать отцом и в пятый раз 09:12Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию 08:07Названа основная опасность для организма плавленого сыра 07:46Поэт Рубинштейн серьезно пострадал в ДТП 07:08Плюс десять тысяч: пособие при рождении детей могут повысить 06:27Что-то пропустила: Лариса Долина предпочла уехать из России 06:17Спорт для души: какие виды активности помогут снять психологическое напряжение 03:35Страна полюбила меня в трусах и накрашенным: Шура жестко поставил хейтеров на место 03:18Пушистый хулиган по кличке Гендельф устроил дома переполох – видео 02:32Вновь на пике популярности: Катя Лель перестала скрывать размер гонорара 01:27Как прожить дольше: пять приятных ежедневных привычек
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Большая потеря для всех: Коршунов назвал шоком смерть Соломина

Большая потеря для всех: Коршунов назвал шоком смерть Соломина
88

В четверг, 11 января ушел из жизни мэтр отечественного театра и кино Юрий Соломин. Актер Александр Коршунов прокомментировал трагическую новость.

На 89-м году жизни скончался художественный руководитель Малого театра, заслуженный артист РСФСР Юрий Соломин. Уход культурного деятеля прокомментировал актер Александр Коршунов. Он признался, что трагическая новость стала для него шоком.

Коршунов назвал смерть Юрия Соломина большой потерей для всех. Российская культура потеряла великого режиссера, актера и театрального педагога. По словам актера, Юрий Мефодьевич обладал необыкновенным обаянием, которое помогало ему очаровывать публику и окружающих его людей.

Александр Коршунов назвал Юрия Соломина человеком, который был отчаянно предан своему делу, и особенно месту своего служения – Малому театру. Этот театр сохранил свои бессменные традиции во многом благодаря Юрию Соломину, как подчеркивает коллега мастера в интервью Пятому каналу.

По словам Коршунова, Юрий Соломин не раз признавался, что бесконечно любит Малый театр. Все было дорого в нем великому артисту от ауры и воздуха до кресел и сцены.

Напомним, что актер Юрий Соломин был принят в труппу Малого театра в 1957 году – сразу же после окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Среди наиболее известных его театральных ролей – Хлестаков в "Ревизоре" Гоголя, Войницкий в "Дяде Ване", Чехова, Федя Протасов в "Живом Трупе" Толстого и многие другие.

В кино Юрий Соломин особенно полюбился зрителю за роли Павла Кольцова в фильме "Адъютант его превосходительства" (1969), майора Звягинцева в киноленте "Блокада" (1977), полковника Славина в фильме "ТАСС уполномочен заявить" (1984) и другие.

Напомним, Юрий Соломин попал в больницу с инсультом минувшей осенью. На протяжении нескольких месяцев поступала разная информация о состоянии артиста. Ему становилось то лучше, то хуже. Как это обычно бывает, все надеются только на лучшее. Вот и в случае с Юрием Мифодьевичем все верили, что актер пойдет на поправку, встанет на ноги и еще поживет.

9 января 2024 года Юрий Соломин покинул стены больницы. Новость о выписке позволила как родным и близким, так и поклонникам обрести надежду. Но уже через пару дней поступило известие о смерти артиста. В качестве предварительной причины смерти называют почечную недостаточность. Осложнения от инсульта были слишком тяжелыми.

К вечеру, 11 января, поступила предварительная информация о прощании с народным артистом СССР. В Малом театре заявили, что траурное мероприятие хотят провести в предстоящий понедельник, 15 января. По словам директора культурного учреждения Тамары Михайловны, похоронят Юрия Соломина в тот же день на Троекуровском кладбище рядом с женой, как и хотел артист.

11 января 2024, 20:42
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

14 лет без Магомаева: как живет овдовевшая Синявская

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Большое горе: умер Народный артист СССР Юрий Соломин

Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара

Сати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем

Сати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем
Российская певица обрела женское счастье в 2017 году. Сати Казанова вспомнила, как начинались ее отношения с итальянцем. Личная жизнь популярной певицы всегда находится под прицелом общественности.

Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко

Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко
Несколько дней назад в Сети распространилось шокирующее видео. Яна Рудковская дала свой личный комментарий. На днях пользователей Сети ошарашило видео, на котором популярный блогер кинул двухмесячного ребенка в сугроб.

"Знаки судьбы": у Анны Седоковой началась черная полоса в жизни

"Знаки судьбы": у Анны Седоковой началась черная полоса в жизни
Минувший год оказался непростым для популярной певицы. Анна Седокова пожаловалась на проблемы, с которыми ей уже пришлось столкнуться в новом году. Для многих артистов российского шоу-бизнеса год выдался по-настоящему непростым.

Большое горе: умер Народный артист СССР Юрий Соломин

Большое горе: умер Народный артист СССР Юрий Соломин
Сегодня, 11 января, стало известно о смерти актера Юрия Соломина. Любимый россиянами артист встретил 2024 год на больничной койке.

Скрывавшая беременность певица Монеточка* стала мамой во второй раз

Скрывавшая беременность певица Монеточка* стала мамой во второй раз
В жизни популярной артистки произошло радостное событие. Певица Монеточка* вновь стала мамой. Популярная певица начала свою музыкальную карьеру в 2016 году, когда выпустила свою первую песню "Каждый раз".

Выбор читателей

10/01СрдИдущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу 10/01СрдРаздобревшую за праздники певицу Славу невозможно узнать: Нужно сбросить 15 килограммов 10/01СрдПластический хирург раскрыл секрет красоты певицы Пелагеи 11/01ЧтвС Кудрявцевой произошел омерзительный казус по пути в Москву 11/01ЧтвБольшое горе: умер Народный артист СССР Юрий Соломин 10/01СрдВ долгах, как в шелках? Филиппа Киркорова ищут приставы