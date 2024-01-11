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Четверг 11 января

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Сати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем

Сати Казанова рассказала о совершенной ошибке во время романа с итальянцем
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Российская певица обрела женское счастье в 2017 году. Сати Казанова вспомнила, как начинались ее отношения с итальянцем.

Личная жизнь популярной певицы всегда находится под прицелом общественности. За плечами звезды несколько неудачных романов. Она строила отношения и с Алексеем Кабановым, и с бизнесменом Артуром Шачневым, и с программным директором "Русского радио" Романом Емельяновым, и с миллиардером Тимуром Кулибаевым. Однако покорить сердце Сати Казановой в итоге удалось итальянскому фотографу Стефано Тиоццо.

В 2017 году звезда вышла замуж за своего возлюбленного. С того момента ей приходится жить на две страны. Более того, артистка все реже выходит в свет. Как известно, много времени знаменитость уделяет духовным практикам и медитациям. На днях замужняя Сати Казанова вспомнила начало отношений с итальянцем. Оказалось, что к браку с будущим супругом ее подтолкнул именно духовный наставник.

Стефано Тиоццо почти сразу запал в сердце Сати Казановой. Однако знаменитость долгое время противилась возникшим чувствам. Сейчас она считает, что допускала ошибку.

"Я пыталась с этим поспорить. "Он мне не нравится, а может, пересмотреть…". Но я почувствовала, что нет, это не пересматривается", – поделилась Сати Казанова.

Звезда благодарит своего духовного наставника за то, что заставлял ее обращать внимание на будущего супруга. Сати Казанова убеждена, что она могла бы пропустить свою вторую половинку. Сейчас же певица счастлива и считает, что ей достался идеальный мужчина.

Ранее Сати Казанова публично ответила оскорбившему ее Алексею Кабанову. Слова артистки приводили "Дни.ру".

11 января 2024, 18:30
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / @raufasadov✓ Надежный источник

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Фото: Alena Kalita / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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