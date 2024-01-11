"Знаки судьбы": у Анны Седоковой началась черная полоса в жизни

Минувший год оказался непростым для популярной певицы. Анна Седокова пожаловалась на проблемы, с которыми ей уже пришлось столкнуться в новом году.

Для многих артистов российского шоу-бизнеса год выдался по-настоящему непростым. Знаменитости после тяжелых рабочих будней отправились греться под солнцем. Однако новый год уже приготовил для некоторых неприятные сюрпризы. Например, Лера Кудрявцева решила отметить новогодние праздники в Дубае. Однако во время отдыха узнала, что в ее квартире в Москве прорвало трубу. Для Анны Седоковой наступивший год тоже приготовил сюрпризы.

Выдохнуть и набраться сил звезда решила в путешествии по США. Сначала она отправилась в Майами, чтобы навестить своего супруга – Яниса Тимму. Однако в городе на юго-востоке Флориды ее встретила плохая погода. В результате певица сильно заболела. Кажется, что у Анны Седоковой началась черная полоса в жизни.

Как оказалось, болезнь можно было миновать, если бы у звезды были теплые вещи. К слову, она их даже взяла с собой. Однако в Лос-Анджелесе один из ее чемоданов потеряли.

Стоит отметить, что в этот отпуск Анна Седокова впервые приняла решение ничего не планировать заранее. Девушка купила билет в одну сторону, а дальше просто захотела положиться на судьбу и понаблюдать, куда приведет ее жизнь.



"Я впервые в жизни две недели своего отпуска решила ничего не планировать, просто слышать знаки судьбы", – поделилась Анна Седокова.

Ранее "Дни.ру" писали, что Анна Седокова объявилась после тяжелых испытаний.