Скрывавшая беременность певица Монеточка* стала мамой во второй раз

В жизни популярной артистки произошло радостное событие. Певица Монеточка* вновь стала мамой.

Популярная певица начала свою музыкальную карьеру в 2016 году, когда выпустила свою первую песню "Каждый раз". Она прославилась своим особенным стилем исполнения, который можно охарактеризовать как смесь электронной музыки, русского шансона и поп-рока. Песни Монеточки* отличаются яркими и запоминающимися мелодиями, а тексты часто содержат саркастические и ироничные оттенки.

Весной 2022 года многие артисты приняли решение покинуть родную страну. Певица Монеточка* вместе со своим супругом переехала в Литву. На тот момент звезда находилась на шестом месяце беременности. Она планировала рожать в Москве. Однако в новой стране ей все-таки удалось найти хорошего акушера. Летом 2022 года на свет появилась дочь Нина.

Вчера вечером в жизни артистки произошло знаменательное событие. Певица Монеточка* стала мамой во второй раз. Свою беременность знаменитость тщательно скрывала от посторонних глаз.

"Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность", – поделилась Елизавета Гырдымова.

Певица Монеточка* поблагодарила своих поклонников за теплые слова. А также призналась в любви супругу и малышам.

Ранее "Дни.ру" писали, что проигравшая Костюшкину 500 тысяч рублей певица Монеточка* снова идет под суд.

*Монеточка признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции России

