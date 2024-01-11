Скрывавшая беременность певица Монеточка* стала мамой во второй раз

Популярная певица начала свою музыкальную карьеру в 2016 году, когда выпустила свою первую песню "Каждый раз". Она прославилась своим особенным стилем исполнения, который можно охарактеризовать как смесь электронной музыки, русского шансона и поп-рока. Песни Монеточки* отличаются яркими и запоминающимися мелодиями, а тексты часто содержат саркастические и ироничные оттенки.
Вчера вечером в жизни артистки произошло знаменательное событие. Певица Монеточка* стала мамой во второй раз. Свою беременность знаменитость тщательно скрывала от посторонних глаз.
"Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность", – поделилась Елизавета Гырдымова.
Певица Монеточка* поблагодарила своих поклонников за теплые слова. А также призналась в любви супругу и малышам.
Ранее "Дни.ру" писали, что проигравшая Костюшкину 500 тысяч рублей певица Монеточка* снова идет под суд.
*Монеточка признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции России