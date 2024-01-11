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Четверг 11 января

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"Любимый мужчина": Агата Муцениеце сделала откровенное признание

"Любимый мужчина": Агата Муцениеце сделала откровенное признание
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Личная жизнь популярной актрисы является одной из самых обсуждаемых тем среди общественности. На днях Агата Муцениеце написала любовное послание в своем микроблоге.

Минувший год выдался по-настоящему тяжелым для многих представителей отечественного шоу-бизнеса. Восстановить силы после трудовых будней большинство артистов решили под пальмами. Например, Лера Кудрявцева провела новогодние праздники в Дубае, а Агата Муцениеце отправилась с подругами в Таиланд.

Что касается бывшего супруга популярной актрисы, то он вместе с детьми и Зепюр Брутян греется под дубайским солнцем. Это уже не первое совместное путешествие новой избранницы Павла Прилучного с детьми от первого брака. 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия хорошо ладят с новой супругой отца. Стоит отметить, что на днях наследник актера сделал трогательный сюрприз любимому папе. На песке он огромными буквами написал: "Папа, я тебя люблю!".

Агата Муцениеце решила взять пример со своего ребенка и тоже сделала откровенное признание. Правда, не на песке, а на своей странице в социальных сетях. Как оказалось, сегодня свой день рождения отмечает ее старший сын. В этот важный праздник они находятся не вместе, поэтому актриса решила поздравить его в своем микроблоге.

"Мой самый любимый мужчина! Такой большой и такой чистый и светлый! Оставайся всегда таким мой лучик света!", – написала Агата Муцениеце.

Ранее "Дни.ру" писали, что Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию.

11 января 2024, 10:57
Агата Муцениеце. Artem Sobolev/ news.ru/ www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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