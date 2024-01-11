"Любимый мужчина": Агата Муцениеце сделала откровенное признание

Личная жизнь популярной актрисы является одной из самых обсуждаемых тем среди общественности. На днях Агата Муцениеце написала любовное послание в своем микроблоге.

Минувший год выдался по-настоящему тяжелым для многих представителей отечественного шоу-бизнеса. Восстановить силы после трудовых будней большинство артистов решили под пальмами. Например, Лера Кудрявцева провела новогодние праздники в Дубае, а Агата Муцениеце отправилась с подругами в Таиланд.

Что касается бывшего супруга популярной актрисы, то он вместе с детьми и Зепюр Брутян греется под дубайским солнцем. Это уже не первое совместное путешествие новой избранницы Павла Прилучного с детьми от первого брака. 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия хорошо ладят с новой супругой отца. Стоит отметить, что на днях наследник актера сделал трогательный сюрприз любимому папе. На песке он огромными буквами написал: "Папа, я тебя люблю!".

Агата Муцениеце решила взять пример со своего ребенка и тоже сделала откровенное признание. Правда, не на песке, а на своей странице в социальных сетях. Как оказалось, сегодня свой день рождения отмечает ее старший сын. В этот важный праздник они находятся не вместе, поэтому актриса решила поздравить его в своем микроблоге.

"Мой самый любимый мужчина! Такой большой и такой чистый и светлый! Оставайся всегда таким мой лучик света!", – написала Агата Муцениеце.

Ранее "Дни.ру" писали, что Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию.