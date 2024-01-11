С Кудрявцевой произошел омерзительный казус по пути в Москву

Популярная телеведущая поделилось с поклонниками неприятной ситуацией, которая произошла с ней на днях. Лера Кудрявцева пожаловалась на своего соседа в самолете.

С наступлением нового года в жизни популярной ведущей начали одним за другим происходить неприятные события. Свои новогодние каникулы она решила провести в Дубае. Ничего не предвещало беды, как ее квартиру в Москве затопило. Оказалось, что прорвало батарею. По словам Леры Кудрявцевой, потоп был настолько сильным, что ковры начали плавать, а паркет "стал дыбом".

Однако на этом неприятные моменты в жизни телеведущей не закончились. Следующая напасть ждала ее по пути домой. Во время время одного из последних полетов с Лерой Кудрявцевой произошел омерзительный казус.

Как известно, знаменитость любит общаться со своей аудиторией и делиться подробностями жизни. Так, звезда на своей странице в социальных сетях поделилась, что ее сосед в самолете воняет потом.

"Дезодоранты нынче не в моде?", – возмутилась Лера Кудрявцева.

Затем ведущая решила поинтересоваться у своих поклонников, что делать в подобных ситуациях. Запах был настолько сильным, что звезда даже хотела обратиться к стюардессам за помощью. Правда, так и не пришлось. По всей видимости, сосед Леры Кудрявцевой был подписчик ее микроблога. Спустя несколько минут после того, как она опубликовала пост, мужчина решил переодеться и поменял футболку.

Ранее "Дни.ру" писали, что Лера Кудрявцева отказалась от укладки и макияжа в Новый год.