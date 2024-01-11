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Четверг 11 января

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Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе
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Популярная модель привыкла держать себя в идеальной форме. Однако на днях Анастасия Решетова пожаловалась поклонникам, что набрала пару лишних килограммов.

Бывшая супруга Тимати завоевала в 2014 году титул первой вице-мисс России и с того момента стала одной из известнейших и востребованных моделей. Одной из самых обсуждаемых тем среди общественности является отношения знаменитости с популярным рэпером. Как известно, спустя шесть лет совместной жизни и рождения ребенка Анастасия Решетова и Тимати расстались.

В 2019 году модель подарила популярному артисту наследника. Стоит отметить, что Анастасия Решетова оказалась очень заботливой и любящей мамой. Кроме того, модель неоднократно отмечала, что готова родить еще раз. Ее не пугают ни растяжки, ни набранный вес.

К слову, свою фигуру модель привыкла держать в форме. Однако на днях Анастасия Решетова пожаловалась на недостатки в своем внешнем виде. Еще недавно все вокруг обсуждали экстремальное похудение звезды. Так, набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила общественность в сглазе.

На своей странице в социальных сетях Анастасия Решетова рассказала поклонникам, что после того, как все писали, что она стала неприлично худой, модель поправилась обратно. Правда, даже вернувшиеся "лишние" килограммы не могут испортить внешний вид первой вице-мисс России.

Ранее "Дни.ру" писали, что Анастасия Решетова подверглась нападкам из-за своего внешнего вида.

11 января 2024, 09:36
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Source: Global Look Press/ www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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