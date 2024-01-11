Негативное впечатление: Ковтунец рассказал о реакции россин на фильм "Вызов"

Режиссер не исключает, что просмотров и одобрений в обществе могло быть больше, но создатели ленты допустили роковую ошибку.

Отечественная лента стала первым фильмом, снятым вне планеты Земля. Часть кадров была сделана во время полета режиссера Клима Шипенко и актрисы Анны Пересильд на орбиту. Согласно открытым данным, бюджет ленты составлял чуть больше 900 млн. рублей, сборы же превысили 2 млрд. При этом не все зрители по достоинству оценили задумку авторов. В этом уверен режиссер Александр Ковтунец. Свое мнение мужчина выразил во время беседы с ведущей специального проекта "Лана – спрошу!" Ланой Шевченко. Програма выходит в эфире "Пятого канала".

Кинодеятель полагает, что зрителей необходимо было поэтапно готовить к выходу "Вызова". Для начала объяснить идею и ее важность с учетом текущей геополитической повестки. Александр Ковтунец напомнил, что ранее режиссеры в США готовились к съемкам фильма в космосе. Главную роль должен был играть Том Круз, но что-то пошло не так и разработку проекта свернули. В России же идею смогли воплотить в жизнь.

Ключевой замысел отечественной ленты начали объяснять зрителям только после выхода кино в прокат.

"У людей уже сложилось негативное впечатление, переломить его очень сложно. В момент, когда был только запуск, — вот в этот момент уже нужно было об этом говорить. Чтобы, когда человек получил первую информацию, он уже понимал… А когда я говорю себе, что вот потратили все не туда", — объяснил свою позицию режиссер.

При этом "Вызов" смог продемонстрировать отличные итоги после завершения проката. Речь, по мнению Александра Сергеевича, не только о деньгах. Кино позволило еще больше расположить к российской культуре азиатский и арабский мир. Зрители из этих стран с восторгом восприняли ленту.