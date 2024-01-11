Было или нет: Павел Мамаев прокомментировал пост о скандале на борту самолета

Социальные сети взорвались сообщениями: известный футболист устроил истерику и поругался с бортпроводниками. Рассказываем, какая информация не соответствует действительности.

35-летний спортсмен длительное время не давал о себе знать. Он занимался карьерой и личной жизнью. Казалось, что скандалы и публичные дрязги остались позади. Накануне в социальных сетях стала распространяться информация о истерике у Павла Мамаева, которая якобы случилась из-за недопонимания с бортпроводниками.

"Пятый канал" уточнил у самого футболиста, что же произошло на самом деле. Павел Мамаев объяснил, что вместе с молодой супругой и ребенком не смог отправиться в запланированное путешествие на территорию ОАЭ. После того, как все пассажиры самолета приготовились к полету, самолет сначала начал набирать разгон, но резко остановился. капитан по громкой связи объявил, что на борту возникли технические неполадки. Спортсмен с супругой и ребенком попросили выдать им из багажа коляску.

"Все принесли, мы спустились в автобус и уехали домой", — заключил футболист.

По словам Павла Мамаева, вся информация в интернете не соответствует действительности. Он не пояснил, будет ли сообщать в правоохранительные органы на того, кто распространяет фейки.

Напомним, что талантливый футболист успел отбыть срок в исправительном учреждении. вместе со своим другом-спортсменом Александром Кокориным. Осенью 2018 года мужчины устроили пьяный дебош в столичном кафе. Они избили мужчину – сотрудника Минпромторга России, а за час до этого – личного водителя сотрудницы федерального канала. Позже еще одним резонансным событием стал развод футболиста с Аланой Мамаевой. Бывшие влюбленные делили деньги, недвижимость и автомобили.