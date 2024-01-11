Увезли в больницу прямо с работы: что случилось с артисткой Яковлевой

Состояние Ольги Михайловны настолько резко ухудшилось, что потребовалась неотложная помощь медиков.

82-летнюю звезду МХТ им. Чехова увезли в больницу прямо из учреждения культуры. Женщине стало плохо во время репетиции. Коллеги заметили шаткую походку артистки и сильный кашель. сама она пожаловалась на высокую температуру и слабость. Прибывшие на место медики госпитализировали Ольгу Яковлеву в 52 горбольницу, сообщает женский журнал "Клео.ру".

В больничных стенах театральной звезде оказали всю необходимую помощь и сняли острое состояние. Немолодой женщине назначили анализы и компьютерную томографию. После тщательного обследования удалось выяснить причину плохого самочувствия. Оказалось, что у Ольги Яковлевой протекает воспалительный процесс в организме, выявлены кисты в почках и проблемы с ЖКТ. Не исключено, что в ближайшее время пациентку выпишут для продолжения лечения на дому.

Народная артистка РСФСР, несмотря на наличие недуга, готовиться к новому спектаклю. Через месяц она планирует блистать на сцене в постановке "Жаркое ковидное лето". Коллеги, близкие и поклонники Ольги Яковлевой удивлены подобному рвению. Не каждый молодой человек сможет проявить подобную стойкость и ответственность.

Напомним, что за долгие годы творческой жизни артистка не раз блистала в театре. режиссеры доверяют ей самые сложные и характерные роли. Со всеми задачами Ольга Яковлева справляется блестяще. Принимала участие и в телевизионных постановках: "Марат, Лика, Леонидик", "Страницы журнала Печорина". Фильмография женщины насчитывает десятки известных лент: "Борис Годунов", "Бешеное золото", "Месяц в деревне" и другие.