Наталья Штурм не стала скрывать свой страшный диагноз

У певицы диагностировали недуг, который при прогрессировании может привести к печальному исходу.

57-летняя исполнительница хита "Школьный роман" пережила страшнейшую трагедию в жизни – смерть матери. Пожилой женщины не стало 3 января, об этом Наталья Штурм сообщила на своей странице в социальной сети. Певица тяжело переживает уход близкого человека. Она перестала есть и начала терять вес, пишет WomanHit.

"Сейчас я вешу 48 килограммов. Врачи поставили мне дистрофию. Мне просто не хочется есть совсем. Понимаю, что так нельзя и так долго продолжаться не может", — разоткровенничалась звезда.

За здоровье матери Наталья Штурм боролась до последнего. Около трех месяцев назад у 90-летней женщины неожиданно посинела нога. Ее направили к лучшим специалистам, но не помог ни опыт врачей, ни современные лекарства. Певица призналась, что уже на этапе развития заболевания родительницы она перестала нормально питаться. Стресс усилился после ухода матери.

Ранее у Штурм уже были подобные отклонения в весе. Она рассказала, что резко худела после развода. Бывший муж запрещал ей видеть годовалого сына. к жизни певицу вернула вера в будущее и поддержка окружения. Сейчас звезда 90-х переехала в отель, так как в новом месте ей проще справляться со стрессом. На прикроватной тумбочке стоит фотография матери.

"Мне очень хорошо так: я с ней разговариваю. Я всю жизнь была пропитана мамой. Всегда знала, что она мне скажет, когда отругает и за что похвалит", – заключила певица.

Надеемся, что Наталье Штурм хватит внутренней сил и осознанности, чтобы взять себя в руки. Дистрофия – крайне опасный патологический процесс. При нем организм начинает "поедать" сам себя, а пища перестает усваиваться. К сожалению, в ряде случаев болезнь может окончиться печально.